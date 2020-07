ASM: KHỞI CÔNG DỰ ÁN "CỖ XE TAM MÃ" SAO MAI TÂY CÁI DẦU

Có tổng kinh phí đầu tư lên đến hơn 1.200 tỷ đồng, trên diện tích gần 62ha, triển khai từ 2020-2025, dự án Khu đô thị mới Sao Mai Tây Cái Dầu sẽ được hình thành một cách nhanh chóng bởi tâm huyết của nhà đầu tư nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đồng thuận cao của chính quyền các cấp và người dân địa phương. Đây được xem là công trình điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Châu Phú khi thể hiện được ý chí nguyện vọng phát triển, quyết tâm thay đổi toàn diện, đưa Châu Phú ngày càng khởi sắc.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang hoan nghênh dự án 'Cỗ xe tam mã' đô thị mới Sao Mai Tây Cái Dầu.

Với những ý nghĩa và mục tiêu đó, sáng ngày 12/7/2020, dự án “cỗ xe tam mã” đã được Tập đoàn Sao Mai phối hợp với huyện Châu Phú khởi công xây dựng, tạo động lực phát triển cho toàn vùng phía Tây, đưa địa phương này tiệm cận với thành phố du lịch Châu Đốc. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ, cùng lãnh đạo các Sở ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Châu Phú, các huyện thị lân cận và đông đảo người dân đến tham dự.

Ông Trần Thanh Nhã, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú cam kết sẽ cải cách chính sách thu hút đầu tư.

Ông Trần Thanh Nhã, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Châu Phú cho rằng, đô thị mới Sao Mai Tây Cái Dầu là dự án thứ hai của Tập đoàn Sao Mai tại địa phương được tiếp nối sau thành công của Khu đô thị cao cấp Sao Mai hình thành cách nay nhiều năm. Với sự tiên phong đó, Sao Mai đã “mở hàng” đầy may mắn cho cuộc đổ bộ của nhiều nhà đầu tư khác đến huyện này chỉ trong một thời gian ngắn. Công trình thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn, bởi khu đô thị mới Sao Mai Tây Cái Dầu sẽ nhanh chóng làm xoay chuyển trục đô thị nơi đây theo hướng hiện đại và chuyển dịch trung tâm sầm uất của đô thị vào dự án, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên nền tảng nông nghiệp. Có được cơ sở làm tiền đề vững chắc, nhà đầu tư Sao Mai tiếp tục kế hoạch xây dựng thêm 3 dự án quy mô khác, có tổng diện tích gần 200ha và số vốn dự kiến hơn 6000 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi lễ.

Là một địa bàn nổi tiếng về tính căn cơ và sự kỹ tính, chặt chẽ nơi người dân, tuy nhiên với yếu tố đoàn kết nội bộ, thể hiện sức mạnh tập thể của cấp lãnh đạo huyện Châu Phú đã tạo nên lòng tin của nhân dân và hình thành động lực to lớn giúp xoay chuyển cục diện phát triển kinh tế xã hội của Châu Phú. Tiếp nối văn hóa đoàn kết ấy, Sao Mai đã bạch hóa thành công được vấn đề then chốt đó là quyền lợi của 3 nhà: Nhà nước - Nhà dân - Nhà đầu tư. Chính điều đó là chìa khóa để mã hóa không để xảy ra xung đột về quyền lợi giữa nhà đầu tư và cộng đồng mà không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ thực lực và sự tinh tế để hành xử.

Nghi thức khởi công xây dựng Khu đô thị mới Sao Mai Tây Cái Dầu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, sau dịch COVID-19 cả nước đang thực thi nhiều giải pháp phục hồi nền kinh tế và An Giang cũng không ngoại lệ. Cách đây chưa lâu, ngành du lịch An Giang đã phát động chiến dịch kích cầu, hâm nóng thị trường du lịch sau thời gian ngủ đông vì đại dịch. Việc Sao Mai Group khởi công xây dựng đô thị mới Tây Cái Dầu được xem là hoạt động tích cực, góp phần giải cứu thị trường BĐS, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Đặc biệt, trong khi Luật Đất đai còn nhiều bất cập gây ách tắc cho việc triển khai các dự án trong toàn quốc, thì có những địa phương biết cách vận dụng sáng tạo những nguyên tắc cơ bản của điều Luật này tạo xung lực mới thu hút đầu tư.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Sao Mai Group.

Suy cho cùng, để được lòng dân thì bộ máy chính quyền lãnh đạo đã phải chí công vô tư, đoàn kết nội bộ cao mới có thể đề ra các quyết sách đúng đắn, chiêu mộ nhân tâm cùng nhau phát triển kinh tế xã hội. Đây là bài học kinh nghiệm và là bước ngoặt để các địa phương khác suy nghĩ và nhìn nhận lại câu chuyện làm thế nào khai thác tiềm năng mà huyện Châu Phú là điểm sáng về tính năng động và sự sáng tạo đó.

GIA HÂN