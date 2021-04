Sun Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Khách hàng tại Vũng Tàu

Ngày 18/04/2021, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life Việt Nam) đã tổ chức Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng với số tiền hơn 706 triệu đồng. Người được bảo hiểm là bà N.T.C sống tại chung cư 199, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không may gặp bệnh và tử vong. Khi biết thông tin đại diện của Sun Life Việt Nam đã động viên và chia sẻ với gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời, Sun Life Việt Nam đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục để chi trả các quyền lợi như đã cam kết của hợp đồng bảo hiểm.

Với số tiền được chi trả từ quyền lợi bảo hiểm này, người thân của bà C. có thêm nguồn tài chính, giúp gia đình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm đúng, đủ và nhanh chóng là một trong những ưu tiên của Sun Life Việt Nam để giúp Khách hàng có sự an tâm về tài chính khi có sự kiện bảo hiểm.

Với chiến lược khách hàng trọn đời, Sun Life Việt Nam luôn hướng đến mục đích giúp khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn. Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, minh bạch là điều Khách hàng luôn đặc biệt quan tâm và đây cũng là việc Sun Life luôn nỗ lực để mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, dịch vụ khách hàng tốt nhất. Tính từ đầu năm 2016 đến tháng 3 năm 2021, Sun Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 11.500 lượt khách hàng với tổng số tiền gần 132 tỷ đồng.

Vào cuối năm 2020, Sun Life Việt Nam đã tăng vốn điều lệ từ 5.070.000.000.000 đồng lên 14.380.000.000.000 đồng, nhằm tăng cường năng lực tài chính để phục vụ cho việc mở rộng hệ thống kênh phân phối, đầu tư vào công nghệ, phát triển bồi dưỡng đội ngũ nhân sự, phát triển thương hiệu và nâng cao khả năng phục vụ Khách hàng ngày càng hiệu quả hơn.

Thông tin về Sun Life Việt Nam

Sun Life Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ với 100% vốn từ Sun Life. Hiện Sun Life Việt Nam có hệ thống kinh doanh gồm 67 văn phòng giao dịch và trung tâm dịch vụ khách hàng tại các tỉnh thành trên cả nước. Sun Life Việt Nam đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, bao gồm: Danh hiệu Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2020 do Trung tâm nghiên cứu phát triển doanh nghiệp châu Á tổ chức trao tặng; Công ty Bảo hiểm nhân thọ được Khách hàng hài lòng nhất do IDG Việt Nam công bố năm 2020; Công ty bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2017; Công ty có giải pháp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam năm 2018, 2019, 2020. Top 10 công ty bảo hiểm uy tín nhất năm 2019 Việt Nam do Vietnamnet & Vietnam Report công bố. Vui lòng truy cập website: https://www.sunlife.com.vn

Thông tin về Tập đoàn Sun Life

Tập đoàn Sun Life là một tổ chức dịch vụ tài chính quốc tế hàng đầu cung cấp các giải pháp bảo hiểm, quản lý tài sản đa dạng cho Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Tập đoàn Sun Life Financial hoạt động tại các thị trường trên toàn thế giới, bao gồm Canada, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ai-len, Hồng Kông, Philippines, Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Úc, Singapore, Việt Nam, Malaysia và Bermuda. Tính đến ngày 31/12/2020, Tập đoàn Sun Life Financial quản lý tổng giá trị tài sản lên đến 1247 tỷ đô la Canada. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.sunlife.com

Tập đoàn Sun Life Financial niêm yết tại thị trường chứng khoán Toronto (TSX), New York (NYSE) và Philippine (PSE) với mã giao dịch SLF.

Sun Life Việt Nam