Công an huyện Châu Đức ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Sáng 26/4, Công an huyện Châu Đức tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), Quốc tế Lao Động 1/5 và ngày bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lực lượng Công an huyện Châu Đức diễu hành, ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Nguyện Luân, Trưởng Công an huyện Châu Đức đã phát lệnh ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Với phương châm “Tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm”, các đội nghiệp vụ Công an huyện và lực lượng công an 16 xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ. Đồng thời, đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm có tổ chức “tín dụng đen”, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy…; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an tham gia lễ ra quân trấn áp tội phạm.

Phát biểu tại buổi ra quân, ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của cả hệ thống chính trị, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt. Vì vậy, thời gian tới, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác của người dân; tăng cường công tác tuần tra địa bàn (nhất là khoảng thời gian từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau); chủ động đánh giá tình hình, phát hiện các vấn đề nổi lên từ cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời, có phương án phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn.

Sau lễ phát động ra quân, lực lượng Công an huyện đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường trọng điểm, tạo khí thế và quyết tâm lập công ngay từ những ngày đầu đợt cao điểm.

Thời gian thực hiện đợt cao điểm từ ngày 23/4 đến 23/6.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH