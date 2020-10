Triệt phá nhóm trộm chuyên nghiệp tại TP.Vũng Tàu

Ngày 9/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam La Trí Nghĩa (32 tuổi, trú tại phường 11) và Huỳnh Tấn Đạt (32 tuổi, trú tại phường 3) để điều tra hành vi trộm tài sản. Trước đó, hai đối tượng này đã liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm, nghiêm trọng hơn, các đối tượng còn cắt phá máy ATM của ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản bên trong.

Sáng 3/10, nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh 30/4 (nằm trên đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu) phát hiện trụ ATM đặt trước cửa chi nhánh này bị kẻ gian cắt phá. Ngay sau đó Công an TP. Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại ngân hàng và khu vực xung quanh để nhận diện, truy tìm hung thủ. Hiện trường vụ án cho thấy, đối tượng đã dùng bình khí để cắt phá trụ ATM. Lãnh đạo chi nhánh ngân hàng này cho biết, thời điểm trên, trong máy rút tiền tự động này có gần 1 tỷ đồng, mặt sau của cây ATM đã bị phá nhưng đối tượng không chiếm đoạt được tài sản bên trong.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu công bố lệnh khám xét nơi ở của Nghĩa.

Các hình ảnh camera ghi lại cho thấy, đối tượng gây án từ khoảng 1h30 phút đến hơn 2h sáng, kẻ gây án trùm kín mặt nên trinh sát không nhận diện được thủ phạm. Xác minh biển số chiếc xe máy mà chúng sử dụng, cơ quan công an xác định đây là biển số giả. Lãnh đạo Công an TP. Vũng Tàu cho biết, trong khi cơ quan công an đang tập trung lực lượng xác minh, truy tìm thủ phạm gây ra vụ việc này thì chiều 4/10, anh Đoàn Duy Khương (trú tại TP. Hồ Chí Minh) dựng chiếc xe máy hiệu Sonic trị giá gần 70 triệu đồng cũng bị kẻ gian chiếm đoạt. Chiều ngày hôm sau, cơ quan công an tiếp tục nhận tin trình báo của ông Đặng Thanh Hải (trú tại Bình Giã, phường 8, TP. Vũng Tàu) về việc gia đình ông bị mất chiếc xe máy hiệu SH trị giá gần 100 triệu đồng.

Đối tượng Đạt tại trụ ATM.

Trung tá Nguyễn Văn Thao, Phó trưởng Công an TP. Vũng Tàu cho biết, trước hoạt động phức tạp của tội phạm, lãnh đạo Công an TP. Vũng Tàu đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ, công an các phường trên địa bàn thành phố tập trung lực lượng nhanh chóng làm rõ, bắt giữ thủ phạm, không để chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật để tiếp tục gây án, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và hoạt động của DN. Từ những thông tin thu thập được qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát hình sự Công an TP. Vũng Tàu nhận định, thủ phạm gây ra 3 vụ trộm cắp trên cùng có chung thủ phạm.

Bình ôxi, máy khò được chúng dùng để phá trụ ATM.

Sau nhiều đêm thức trắng rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn, tối 7/10, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP. Vũng Tàu đã làm rõ và bắt giữ Nghĩa và Đạt. Cả 2 đối tượng này đều nghiện ma túy nặng, Đạt từng có một tiền án 3 năm tù giam tội cướp giật tài sản. Tiến hành khám xét nơi ở của Nghĩa trên đường Bắc Sơn, phường 11, cơ quan công an thu giữ chiếc xe máy SH mà chúng đã chiếm đoạt của ông Đặng Thanh Hải, cùng một khẩu súng dạng rulo cùng nhiều viên đạn, hung khí, bình khò và nhiều biển số xe máy …

Biển số xe máy thu được tại nhà Nghĩa.

Qua đấu tranh, Nghĩa và Đạt khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Theo lời khai của Nghĩa, để thực hiện hành vi cắt phá trụ ATM của Phòng giao dịch BIDV đường 30/4, chúng chuẩn bị bình oxi, đèn khò, búa, bình sơn, xà cạy bỏ vào một túi xách ngụy trang như những nhân viên đi giao hàng. Đồng thời biết khu vực này có lắp nhiều camera giám sát nên chúng dùng mũ, khẩu trang để bịt kín mặt, tránh bị nhận dạng. Khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 3/10, hai đối tượng mang theo các dụng cụ này chở nhau bằng xe máy đến trước Phòng giao dịch BIDV 30/4, tại đây, Đạt dừng xe ở ngoài đường cảnh giới, còn Nghĩa đi vào dùng bình oxi, máy khò cắt phá trụ ATM để chiếm đoạt tiền bên trong.

Tuy nhiên, sau khoảng 45 phút cắt phá, nhận thấy máy rút tiền tự động của ngân hàng có kết cấu chắc chắn, biết không thể chiếm đoạt được tài sản của ngân hàng này, chúng lên xe bỏ đi. Chiều hôm sau, Nghĩa và Đạt đến quán bán nước trên Núi Nhỏ, thấy chiếc xe máy của anh Khương dựng ở đây nhưng không khóa cổ, Nghĩa đến dắt chiếc xe này ra ngoài và ngồi lên xe, Đạt điều khiển chiếc xe mà chúng dùng làm phương tiện gây án đẩy Nghĩa rời khỏi hiện trường. Chiếc xe trộm của anh Khương, Nghĩa đưa về nhà thay ổ khóa, lắp biển số giả rồi thông qua mạng xã hội bán cho một người không quen biết lấy 17 triệu đồng.

Khẩu súng và nhiều viên đạn được công an thu giữ trong quá trình khám xét nhà của Nghĩa.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5/10, Đạt và Nghĩa tiếp tục chở nhau bằng xe máy chạy quanh trên các tuyến đường của TP. Vũng Tàu tìm người dân sở hở trong việc quản lí tài sản để chiếm đoạt. Khi đến trước số nhà 236, Bình Giã, chúng phát hiện chiếc xe máy SH dựng trước nhà. Quan sát không có ai trông giữ xe, Nghĩa đến dắt chiếc xe ra ngoài rồi ngồi lên xe để Đạt đẩy đi, chiếc xe này chúng chưa kịp tiêu thụ thì bị công an bắt giữ. Hiện chiếc xe máy này đã được cơ quan thu hồi để trao trả cho bị hại.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và tin thần kiên quyết, tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, Công an TP. Vũng Tàu đã nhanh chóng điều tra làm rõ, triệt phá ổ nhóm trộm cắp tài sản mang tính chuyên nghiệp này.

Bài, ảnh: NGUYỄN NGÂN