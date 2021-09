Công an tỉnh hỗ trợ lực lượng giúp Vũng Tàu quản lý dân cư, phòng chống dịch

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận định, TP.Vũng Tàu là địa bàn rất khó quản lý do có diện tích rộng, phức tạp với nhiều con hẻm nhỏ, nhiều đối tượng đặc thù, kể cả người nước ngoài. Công an tỉnh đã phân công 103 chiến sĩ tham gia cùng lực lượng công an các phường, xã, lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn dân cư.

Vào ngày 16/9, Công an tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt (Tổ công tác số 13), do Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phụ trách để bổ sung cho Công an TP.Vũng Tàu ghi nhận những vướng mắc, đề xuất của các công dân nước ngoài để tham mưu tháo gỡ, giải quyết. Đối với một số trường hợp đặc biệt khó khăn, Tổ công tác đã phối hợp với công an phường hỗ trợ gạo và một số nhu yếu phẩm thiết yếu, vận động họ phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở, tin tưởng và an tâm chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam và các chủ trương phòng, chống dịch của địa phương.

Bên cạnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở, Công an tỉnh cũng tổ chức giám sát các khu dân cư qua Flycam ở TP.Vũng Tàu và ghi nhận còn tình trạng người dân chưa thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Những hình ảnh này được chụp lại và gửi cho các cơ quan chức năng của từng địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở hoặc lập biên bản xử lý.

Được biết, tính từ 19 giờ ngày 16/9 đến 19 giờ ngày 17/9, tại TP.Vũng Tàu, lực lượng chức năng đã kiểm tra 10.541 lượt phương tiện, trong đó có 2.880 phương tiện luồng xanh. Qua kiểm tra, lập biên bản 62 trường hợp với số tiền hơn 119 triệu đồng.

AN NHIÊN