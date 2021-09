Buộc quay đầu xe 382 trường hợp

Từ 12 giờ ngày 27, đến 12 giờ ngày 28/9, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến Quốc lộ đã kiểm tra 7.935 phương tiện (xe có mã luồng xanh QR 6.258 trường hợp), buộc quay đầu 382 trường hợp, test nhanh 817 trường hợp phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 27/9, tại chốt kiểm soát xe container và xe tải trên QL51, lực lượng chức năng kiểm tra xe tải có mã nhận diện luồng xanh biển số 50LD-175... do tài xế Vương T.Đ.(SN 1993) và phụ xe Vương Thành C.Tr. (SN 2003) cùng trú tại phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương điều khiển từ Bình Dương dự định đến Công ty Tường An (TX.Phú Mỹ). Qua test nhanh COVID-19, lực lượng chức năng phát hiện cả tài xế và phụ xe có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng tại chốt đã liên hệ với Trung tâm Y tế TX.Phú Mỹ xử lý theo quy định.

TRÍ NHÂN