Bổ sung lực lượng phòng, chống dịch tại TP Vũng Tàu

Ngày 16/9, Công an tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt (Tổ công tác số 13), do Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phụ trách để bổ sung cho Công an TP.Vũng Tàu trong công tác phòng, chống dịch.

Hiện nay, trên địa bàn TP.Vũng Tàu có 3.419 công dân nước ngoài đang tạm trú, bao gồm những người đang sinh sống, làm việc hoặc đi du lịch nhưng phải ở lại do ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo đó, Tổ công tác số 13 sẽ phối hợp với công an các phường có người nước ngoài đang tạm trú để thăm hỏi, tuyên truyền về chủ trương giãn cách triệt để của TP.Vũng Tàu, vận động chấp hành nghiêm các quy định của Chỉ thị 16. Đồng thời, tìm hiểu những vấn đề về lương thực, thực phẩm (đối với các công dân đi du lịch nhưng phải ở lại quá lâu do dịch bệnh), nhu cầu mua đồ thiết yếu đối với trẻ em… Tổ công tác ghi nhận những vướng mắc, đề xuất của các công dân nước ngoài để tham mưu tháo gỡ, giải quyết. Đối với một số trường hợp đặc biệt khó khăn, Tổ công tác đã phối hợp với công an phường hỗ trợ gạo và một số nhu yếu phẩm thiết yếu, vận động họ phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở, tin tưởng và an tâm chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam và các chủ trương phòng, chống dịch của địa phương.

NHẬT HẠ