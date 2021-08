Sau 24 giờ vẫn còn người ra đường không cần thiết

Khoảng 21 giờ 35 phút ngày 22/8, Tổ tuần tra Công an tỉnh (Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động) tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã phát hiện Nguyễn Quốc Tr. (SN 1996, trú tại phường 12, TP. Vũng Tàu) lưu thông trên đường Nguyễn Gia Thiều, nên dừng lại kiểm tra. Làm việc với cơ quan công an, Tr. không xuất trình được giấy đi đường. Tiến hành xét nghiệm nhanh, cơ quan chức năng xác định thanh niên này dương tính với ma túy.

Tiếp đó, khoảng 22 giờ 30 phút tại đường Lê Hồng Phong (phường 4), lực lượng tuần tra phát hiện Huỳnh Văn T. (SN 1992, trú tại TP. Vũng Tàu) lưu thông bằng xe máy trên đường. Qua test nhanh lực lượng chức năng phát hiện T. dương tính với ma túy.

TRÍ NHÂN-NGUYỄN NGÂN