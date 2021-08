Người dân Long Hải chấp hành nghiêm "ai ở đâu ở đó"

Sau 2 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với yêu cầu “ai ở đâu ở đó”, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TT. Long Hải, huyện Long Điền bảo đảm. Người dân chấp hành nghiêm túc.

Các tuyến đường tại Long Hải đều được bố trí chốt có công an kiểm soát, bảo đảm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Chiều 24/8, các trục đường chính của TT. Long Hải (huyện Long Điền) vắng lặng. Không ai đi ra đường trừ xe công vụ của lực lượng y tế, quân đội, cảnh sát.

Bà Trần Thị Ngọc Châu (tổ 2, KP. Hải Vân, TT. Long Hải) cho biết: “Khi được thông báo ai ở đâu ở đó trong 7 ngày, tôi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các loại thực phẩm thiết yếu. 2 ngày nay, các chú bộ đội tiếp tế thêm rau, củ, quả…, bảo đảm thức ăn cho gia đình đến cuối tuần. Chúng tôi không có lý do gì để ra đường vào lúc này”.

“Nhìn hình ảnh chiến sĩ, lực lượng phòng dịch mang nhu yếu phẩm đến tận cửa nhà, tôi rất cảm phục và biết ơn. Tôi an tâm và không sợ thiếu đói khi phòng chống dịch. Gia đình tôi chấp hành nghiêm ở yên trong nhà để dịch qua mau và cuộc sống trở lại bình thường”, bà Đặng Thị Kim Ngân, một người dân ở tổ 5, KP.Hải Vân nói.

Tại các chốt khiểm soát phòng, chống dịch ở khu, tổ dân cư trên địa bàn TT. Long Hải, việc trực canh, kiểm tra, kiểm soát, tuần tra, xử lý người và phương tiện tự ý ra khỏi nhà khi không được phép được lực lượng chức năng duy trì nghiêm ngặt. Chị Mai Thanh Trúc, tình nguyện viên tham gia trực chốt tại khu phong tỏa tổ 1 (KP. Hải Phong 2) cho biết, hầu hết người dân trong tổ đều ở yên trong nhà để phòng chống dịch. “Chúng tôi cũng chia nhóm vào tận trong tổ để kiểm tra, nhắc nhở. Tuy nhiên, đa số các hộ dân đều đóng kín cửa”, chị Trúc thông tin.

Tại trụ sở các khu phố, lực lượng quân đội tiếp tục nhận nhu yếu phẩm do tổ chức, cá nhân ủng hộ người dân trong 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời phân loại, đóng gói, vận chuyển đến người dân. Riêng tại KP. Hải Sơn, lực lượng chức năng cử cán bộ khu phố đến tận nhà thông báo cho người dân có sự chuẩn bị chu đáo để cán bộ y tế đến tận nhà xét nghiệm cho 100% hộ dân.

Ông Ngô Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy TT.Long Hải cho biết, các biện pháp mạnh nhất đã được triển khai để khống chế dịch. Trong những ngày qua, chính quyền và nhân dân TT.Long Hải đoàn kết, đồng lòng chống dịch thực hiện nghiêm quy định “ai ở đâu ở đấy”.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng Công an huyện Long Điền, ngày thứ 2 Long Hải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở mức độ cao, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Lực lượng Công an huyện và Công an tỉnh tăng cường được bố trí 24/24 tại các chốt ở địa bàn khu dân cư để hỗ trợ đưa lương thực đến nhà dân. Đồng thời, công an cũng tuần tra thường xuyên để nắm biết nhu cầu của người dân, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng.

