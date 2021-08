Giữ bình yên trong những ngày giãn cách

Cùng với công tác phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng công an tỉnh và công an các địa phương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, đấu tranh quyết liệt với các đối tượng tội phạm, không để chúng lợi dụng thời gian giãn cách xã hội để hoạt động.

Lực lượng công an huyện Long Điền tuần tra, kiểm soát trên địa bàn TT.Long Hải. Ảnh: LƯU TRUNG

Lúc 0 giờ ngày 28/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Công an xã Phước Long Thọ và lực lượng tuần tra Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Minh Dương (SN 1988, trú tại phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa) đang đi trên đường, không có lý do chính đáng, vi phạm Chỉ thị 16. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Dương đang tàng trữ một gói ma túy đá. Làm việc với cơ quan công an, Dương khai nhận vào khoảng 22 giờ ngày 27/7, Dương mua ma túy của người phụ nữ tại huyện Đất Đỏ với số tiền 1 triệu đồng. Khi đang trên đường về nhà, y bị lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định người phụ nữ bán ma túy cho Dương là Nguyễn Thị Út (SN 1990), sống cùng chồng là Trần Tuấn Hùng (SN 1995, cùng trú tại TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ). Kiểm tra nơi ở của Út và Hùng, Công an huyện Đất Đỏ thu giữ 4 gói ma túy đá. Hai đối tượng khai nhận, số ma túy này Út mua về sử dụng và bán lại cho các con nghiện. Khi Út đi vắng, Hùng sẽ thay vợ giao dịch với con nghiện. Công an huyện Đất Đỏ đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra về hành vi “Mua, bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Một vụ khác, lúc 3 giờ sáng 1/8, Phạm Minh Đức (SN 1990, quê Đồng Nai) điều khiển xe máy đến phòng trọ của Nguyễn Đức Toàn (SN 1998, trú tại TX. Phú Mỹ) và chở nhau đến một chòi lá bỏ trống thuộc KP. Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ để cùng sử dụng ma túy. Sau đó, Đức chở Toàn chạy vòng quanh các tuyến đường tìm tài sản của người dân để trộm cắp. Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến KP. Tân Phú, phường Phú Mỹ, phát hiện chiếc xe máy của người dân dựng trước cửa nhà, chìa khóa cắm sẵn nên Đức dừng xe để Toàn chạy đến nổ máy rồi mang về phòng trọ cất giấu.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an phường Phú Mỹ tiến hành truy xét các đối tượng nghi vấn. Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng công an và bảo vệ dân phố phường Phú Mỹ đã kiểm tra hành chính phòng trọ của Toàn và phát hiện, thu giữ 3 chiếc xe máy. Làm việc với cơ quan công an, Đức và Toàn còn khai nhận, trước đó chúng đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, lực lượng công an đã tổ chức tuần tra khép kín địa bàn 24/24 từ cấp xã, huyện đến tỉnh. Do vậy tình hình ANTT và ATXH trong thời gian giãn cách xã hội được bảo đảm. Từ ngày 19/7 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ phạm pháp về trật tự xã hội (giảm 15 vụ so với thời gian liền kề trước khi thực hiện giãn cách xã hội). Lực lượng công an đã bắt giữ 11 vụ, với 27 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Thiếu tá Lê Minh Tú, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự-kinh tế-ma túy, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, bên cạnh việc cắt cử lực lượng tham gia tổ liên ngành phòng, chống dịch COVID-19, Đội cũng tăng cường lực lượng phối hợp tuần tra nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đối tượng tội phạm, kiên quyết không để phần tử xấu lợi dụng tình hình dịch bệnh và giãn cách xã hội để vi phạm pháp luật.

Tương tự, Trung tá Hồng Như Kiếm, Đội trưởng Đội an ninh, Công an TP. Bà Rịa cho biết, ngoài tăng cường lực lượng tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, công an thành phố đã giao công an các phường, xã tuần tra các tuyến đường vắng, đặc biệt là các hẻm, khu vực dân cư bị phong tỏa, cách ly để phòng ngừa tội phạm thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật. Bên cạnh đó, tổ công tác liên ngành tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, trấn áp các hành vi phạm tội đảm bảo thời gian phủ kín địa bàn, đặc biệt tập trung vào đối tượng ma túy, trộm cắp, cướp giật.

Hiện nay, tỉnh BR-VT đang tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Công an tỉnh khuyến cáo người dân chỉ ra đường trong trường hợp thực sự cần thiết. Bởi thời gian này đường vắng, các loại tội phạm dễ lợi dụng để gây án. Những cửa hàng được phép bán nhu yếu phẩm thiết yếu cần bố trí người trông coi, bảo vệ trông xe cho nhân viên và khách hàng. Ngoài ra, người dân cần cảnh giác kẻ gian lợi dụng ban đêm để đột nhập vào nhà trộm tài sản.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN