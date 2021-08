Công an làm việc với 2 người thông tin sai sự thật về dịch bệnh

Sáng 5/8, Công an xã Láng Lớn phối hợp Công an huyện Châu Đức làm việc với ông Nguyễn Q. Th. (SN 1969, trú tại thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Trước đó, sáng cùng ngày, ông Th. đã đăng lên mạng Facebook với nội dung: “Láng Lớn nóng” và Zalo với nội dung: “Trong xã có 5 ca covit”.

Các nội dung ông Th. đăng không đúng sự thật, khiến người dân hoang mang. Sau khi phát hiện thông tin trên, Công an xã Láng Lớn và Công an huyện Châu Đức đã vào cuộc xác minh, mời ông Th. lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông Th. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình, gỡ bài viết và hứa không tái phạm. Công an huyện Châu Đức đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

•Cùng ngày, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Công an tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng đã làm việc với ông Nguyễn Th. Ng. (SN 1971, quê TP. Hồ Chí Minh) để làm rõ những bài viết mà ông Ng. đã đăng tải, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Tại cơ quan công an, ông Ng. thừa nhận, từ năm 2018 đến nay đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết lên tài khoản Facebook của mình với nội dung không đúng sự thật. Trong đó, nhiều bài có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo cơ quan Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, thời gian gần đây, khi cả nước đang tập trung phòng chống dịch COVID-19, ông Ng. liên tục đăng tải lên mạng xã hội các thông tin, bài viết mang tính chất chống phá, xuyên tạc, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân, phủ nhận công sức của chính quyền các cấp và lực lượng chức năng trong việc kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

TRÍ NHÂN