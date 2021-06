Nhà xe nghiêm chỉnh chấp hành

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 6006, từ 11 giờ ngày 1/6, các nhà xe chạy tuyến Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh đã dừng hoạt động. Các tuyến vận tải hành khách đến các địa phương có dịch cũng không được cấp lệnh xuất bến.

Phòng bán vé xe của Bến xe khách Vũng Tàu vắng lặng.

BẾN XE VẮNG KHÁCH

Sáng 1/6, các quầy bán vé tại bến xe Vũng Tàu (192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) vắng lặng, không có bóng khách. Một số quầy đã đóng cửa. Bên trong bến, nhiều ô để xe bỏ trống.

Vừa vào bến, xe khách nhà xe Sáu Thiện chạy tuyến Mỹ Tho - Vũng Tàu đã được phun thuốc sát khuẩn. Ông Bùi Kim Thanh, tài xế xe khách này cho biết: “Xe chỉ có vài khách, chủ yếu chở hàng hóa của mối quen. Chừng này khách thì thu không đủ chi phí, chắc sau chuyến này tôi phải tính toán tạm dừng hoạt động”.

Trong khi đó, ông Phạm Đoàn Đức Huy Cường, quản lý hãng xe Phương Trang tại BR-VT cho biết, DN đã dừng hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định BR-VT đi TP. Hồ Chí Minh và ngược lại từ ngày 1/6 theo các chỉ đạo của UBND tỉnh BR-VT và UBND TP. Hồ Chí Minh.

Theo ông Đỗ Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ bến xe tỉnh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lượng khách đi xe liên tỉnh rất ít do e ngại mất an toàn. Mặt khác, tại một số tỉnh, thành có dịch, xe ô tô chở khách không được phép dừng, đón, đỗ mà chỉ được phép đi qua. “Các nhà xe ở vùng có dịch đã dừng hoạt động vì không có lệnh xuất bến tại địa phương có dịch. Riêng các hãng xe của BR-VT chạy tuyến cố định TP. Hồ Chí Minh đã thông báo dừng hoạt động từ lúc 11 giờ ngày 1/6”, ông Nghĩa thông tin. Để bảo đảm an toàn cho hành khách, Công ty đã yêu cầu các đơn vị vận chuyển hành khách đến các tuyến không có dịch chỉ được chở tối đa 50% số người theo thiết kế và không quá 20 người trong cùng thời điểm; thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. “Phương tiện sẽ không được xuất bến nếu không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định”, ông Đỗ Thành Nghĩa nói.

XE HỢP ĐỒNG ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG NẾU KHÔNG QUA VÙNG DỊCH

Nhân viên Bến xe khách Vũng Tàu phun xịt sát khuẩn các xe đến, đậu tại bến xe.

Lúc 11 giờ ngày 1/6, Sở GT-VT đã có văn bản khẩn số 1564 /SGTVT-QLVTPT&NL về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh gửi Hiệp hội Vận tải tỉnh; Cảng vụ Đường thủy nội địa; các bến xe khách, bến tàu, bến phà; các đơn vị vận tải đường bộ, đường thủy... Theo đó, Sở GT-VT yêu cầu từ 12 giờ ngày 1/6 tạm dừng các phương tiện vận tải hành khách đường bộ, đường thủy đến BR-VT từ vùng dịch và qua vùng dịch; từ BR-VT đến vùng dịch.

Ngoài các tuyến xe chở khách cố định, các hoạt động vận tải còn lại phải đảm bảo việc vận chuyển không quá 50% số người theo thiết kế (không áp dụng đối với xe giường nằm và xe cải tạo ghế ngồi đã đảm bảo giãn cách tối thiểu theo quy đinh) và không quá 20 người kể cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đối với tất cả các loại xe, hành khách ngồi cách ghế (hoặc đứng đối với xe buýt), đảm bảo giữ khoảng cách an toàn theo quy định. “Riêng xe chạy hợp đồng nếu có lịch trình không đi qua các vùng có dịch vẫn được phép hoạt động”, ông Dương Viết Tri, Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở GT-VT) cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT, Sở cũng yêu cầu các cơ quan, DN trên địa bàn tỉnh nói chung và các DN trong KCN nói riêng tạm dừng hoạt động đưa đón công nhân đến từ các địa phương có dịch. Lĩnh vực vận tải hàng hóa vẫn hoạt động bình thường, nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tuyến vận tải hàng hóa bằng đường thủy đến Côn Đảo được phép hoạt động nhưng phải thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

THÀNH MỸ