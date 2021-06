AN NINH - TRẬT TỰ 30/6/2021

Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Ngày 30/6, Công an huyện Đất Đỏ chuyển hồ sơ vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra tại xã Phước Hội, đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xử lý theo quy định. Theo hồ sơ, khoảng đầu tháng 6/2021, các đối tượng: Thiềm Việt Đông (SN: 2003) và Nguyễn Cao Bằng (SN: 2007) cùng trú tại xã Phước Hội, đã có hành vi hiếp dâm 1 bé gái sinh năm 2013. (Minh Triết)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 30/6, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại địa bàn xã Hòa Hưng. Trước đó, ngày 29/6, Công an xã Hòa Hưng tuần tra phát hiện Đỗ Trọng Quốc (SN 1993, trú ấp 2B, xã Bàu Lâm) tàng trữ 2 gói ma túy đá. Công an huyện Xuyên Mộc đã tạm giữ Quốc để điều tra, xử lý theo quy định. (Thúy Diệu)

Bắt đối tượng mua bán ma túy

Ngày 30/6 cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu đã bắt giữ Lưu Cẩm Hưng (46 tuổi, trú tại phường Thắng Nhì) để điều tra hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, trưa 29/6 tại 1 khách sạn trên đường Phan Chu Trinh (phường 2), các trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Vũng Tàu phối hợp Công an phường 2 kiểm tra 1 căn phòng trong khách sạn này, phát hiện bắt quả tang Lưu Cẩm Hưng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 4 gói nilông bên trong chứa chất tinh thể không màu trong suốt, Hưng khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá, 99 viên thuốc lắc và một số dụng cụ được Hưng dùng để mua bán. (Diệu Linh)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra ngày 10/9/2020 tại khoảnh 8 (tiểu khu 2, Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu), Công an huyện Xuyên Mộc đang tạm giữ xe máy hiệu DONA, màu nâu, BKS 72F9-0453, SM: 150FM-00040939, SK: CCLO6Y-6004903. Ai là chủ sở hữu xe trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Xuyên Mộc để giải quyết.