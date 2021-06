Ẩn họa từ những công trình thi công thiếu an toàn

Quy định tại Điều 47 Luật giao thông đường bộ 2008 nêu rõ: Khi thi công công trình đường bộ đang khai thác thì trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải bố trí báo hiệu, rào chắn tạm thời tại nơi thi công và thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Khi thi công xong phải hoàn trả phần đường theo nguyên trạng… Trong trường hợp, đơn vị thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Như vậy, nếu người tham gia giao thông đi trên tuyến đường đang thi công bị tai nạn do lỗi của đơn vị thi công, không làm hết trách nhiệm cần thiết để đảm bảo an toàn cho người đi qua lại thì trách nhiệm thuộc về đơn vị thi công. Đơn vị thi công phải bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn. Trường hợp người bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong thì cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý thi công trực tiếp có thể bị khởi tố truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 261 Bộ luật Hình sự 2015 về Tội cản trở giao thông đường bộ, còn nhà thầu thi công sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân. Cụ thể, đơn vị thi công không thực hiện bảo đảm quy định về việc rào chắn, bố trí báo hiệu để gây ra thiệt hại về tính mạng phải có trách nhiệm bồi thường về dân sự. Cụ thể, theo quy định tại Điều 591 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm gồm: Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm; Chi phí hợp lý cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; Thiệt hại khác do luật quy định. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. Trường hợp người bị tai nạn cũng có lỗi trong việc điều khiển phương tiện giao thông, do thiếu quan sát hoặc có thể sử dụng rượu bia trong quá trình điều khiển phương tiện dẫn đến tai nạn thì sẽ xem xét chia tỷ lệ lỗi giữa các bên để xác định được mức bồi thường. Luật sư THỊNH ĐÌNH QUANG (Hội Luật gia tỉnh)