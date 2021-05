Busadco thưởng nóng Công an TX. Phú Mỹ

Ngày 21/5, Công ty CP KH-CN Việt Nam (Busadco) đã trao thưởng 20 triệu đồng cho Công an TX. Phú Mỹ vì đã có thành tích trong vụ bắt được nhóm đối tượng trộm cắp nắp tấm đan bằng gang tại các hố thu của hệ thống thoát nước trên địa bàn TX. Phú Mỹ.

Ông Tôn Thất Kha, Phó Tổng Giám đốc Busadco cho biết, từ năm 2018 đến nay, 724 tấm đan hố thu nước mưa của hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh đã bị mất cắp. Trong đó, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay đã mất 307 cái, riêng địa bàn TX. Phú Mỹ mất 159 cái. Thay mặt Công ty, ông Tôn Thất Khoa cảm ơn Ban lãnh đạo Công an TX. Phú Mỹ đã chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng truy bắt các đối tượng trộm cắp này.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an TX. Phú Mỹ cho biết, đến thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” liên quan đến việc trộm tấm đan của hệ thống thoát nước đối với 8 đối tượng, trong đó 5 đối tượng trộm cắp tài sản, 3 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (1 đối tượng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ).

