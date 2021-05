Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử

Là một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch thực hiện công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.

Công an tỉnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm ANTT cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

BẢO ĐẢM ANTT GẮN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử, lực lượng Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố, thị xã đã tập trung quân số và các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ quan trọng: vừa tham gia phòng chống dịch, vừa tập trung thực hiện chiến dịch cấp CCCD có gắn chip, đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tại các địa điểm diễn ra hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử, lực lượng công an phải thực hiện song song 2 nhiệm vụ, vừa phòng ngừa dịch bệnh vừa bảo đảm ANTT. Trách nhiệm nặng nề đòi hỏi cấp ủy, ban lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải nỗ lực, quyết tâm, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và cả sự đóng góp tích cực của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an TP. Vũng Tàu cho biết, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng các ban ngành, lực lượng vũ trang thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Đồng thời, các lực lượng cũng triển khai quyết liệt, có hiệu quả các phương án kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

“TP. Vũng Tàu có 173 điểm bỏ phiếu, trong đó 5 điểm đã bỏ phiếu sớm còn 168 điểm bỏ phiếu vào ngày 23/5. Công an thành phố đã tham mưu, phối hợp với các ban, ngành xây dựng kế hoạch bảo đảo ANTT tại các điểm bỏ phiếu, trong đó, gắn với trách nhiệm của công an cơ sở, công an phường, xã. Song song đó, công tác PCCC và phòng, chống dịch COVID-19 cũng được chú trọng”, Thượng tá Nguyễn Văn Luyện nói.

Một trong những công tác được lực lượng công an tỉnh đẩy mạnh là đấu tranh, phòng chống tội phạm. Các lực lượng nghiệp vụ và công an cơ sở đã tăng cường tuần tra kiểm soát, chủ động tấn công và kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, làm trong sạch địa bàn. Lực lượng công an cũng được tăng cường nhằm bảo đảm ANTT, PCCC tại các điểm bầu cử, nhất là các địa điểm đặt tại nhà dân và các cơ sở tôn giáo, thờ tự, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; đồng thời quản lý tốt công tác nhân khẩu, hộ khẩu, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân trong các hoạt động tiếp xúc cử tri và đi bỏ phiếu bầu cử đúng quy định.

Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng Công an huyện Long Điền cho biết, trong các ngày trước, trong và sau bầu cử, lực lượng Công an huyện Long Điền và công an các xã, thị trấn trực 100% quân số, tăng cường công tác nắm tình hình, địa bàn, đối tượng có tiền án, tiền sự ma túy… để xử lý kịp thời tình huống xảy ra. Tại các điểm bỏ phiếu, lực lượng công an chính quy bảo vệ bảo đảm ANTT 24/24 giờ.

Công an phường 11, TP. Vũng Tàu hướng dẫn cử tri xem thông tin về ứng cử viên được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu số 1, KP1.

ĐẤU TRANH HIỆU QUẢ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh, thời điểm này, trên không gian mạng, nhiều đối tượng phản động, cơ hội chính trị liên tục đăng bài viết, quan điểm sai lệch, phiến diện về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như: Xuyên tạc về nhân sự bầu cử, bôi nhọ uy tín của những ứng cử viên tham gia bầu cử. Đồng thời, chúng đề cao những đối tượng chống đối chính trị tự ứng cử. Do đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xây dựng và triển khai nhiều phương án đấu tranh với các đối tượng chính trị trên không gian mạng; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nhằm đập tan âm mưu chống phá của chúng.

“Từ đầu năm đến nay, Phòng đã đăng tải hơn 1.500 bài viết, 59 video clip (trong đó có 41 bài viết về bầu cử) trên các trang mạng xã hội để tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, đối tượng cơ hội chính trị nhằm nâng cao cảnh giác, không chia sẻ thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng. Bên cạnh đó, qua rà soát, lực lượng công an phát hiện 6 bài viết có nội dung “xấu độc” liên quan đến bầu cử do các chủ tài khoản trú tại BR-VT đăng tải và tiếp tục theo dõi để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định”, Trung tá Dương Tiến Hưng, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh cho biết.

Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, công tác bảo đảm ANTT bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trọng tâm là ngày bầu cử đã và đang được lực lượng công an tỉnh thực hiện tích cực, khẩn trương, hiệu quả. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương chủ động phòng ngừa từ xa, xử lý từ sớm các vấn đề về ANTT, nắm tình hình địa bàn và đối tượng để tham mưu Ban Giám đốc ban hành các kế hoạch, biện pháp thực hiện hiệu quả. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh giao đơn vị nghiệp phối hợp rà soát, nắm chắc tiêu chuẩn ứng cử viên, kịp thời phát hiện những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết; xác minh các trường hợp tham gia ứng cử và nhân sự phục vụ cuộc bầu cử. Đồng thời, tích cực nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện, theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời hoạt động lợi dụng chống phá, xuyên tạc sai sự thật về cuộc bầu cử nhằm gây hoang mang, dao động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

“Đến thời điểm này, lực lượng công an đã bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử”, Đại tá Bùi Văn Thảo khẳng định.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN