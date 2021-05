Bảo đảm quyền bầu cử cho người đang bị tạm giam

Theo quy định của pháp luật, người đang bị tạm giữ, tạm giam vẫn được thực hiện quyền tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Do đó, để bảo đảm quyền lợi cho những người này, Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ công an các địa phương đã tích cực triển khai các nội dung và điều kiện để người đang bị tạm giam, tạm giữ thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Những người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh tham khảo danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Trong các ngày 17 và 18/5, Viện KSND huyện Xuyên Mộc đã giám sát việc lập danh sách cử tri đối với 89 trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam; phối hợp với Nhà tạm giữ Công an huyện thực hiện 9 buổi tuyên tuyền (10 người/buổi để bảo đảm phòng chống dịch COVID-19) về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

Qua công tác tuyên truyền, cử tri là người bị tạm giữ hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình, hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa và các quy định của pháp luật về việc bầu cử ĐBQH và HĐND. Từ đó, phấn khởi, tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình cũng như nhận thức được giá trị của bản thân, có thái độ, biểu hiện mong muốn cải tạo tốt, sớm được trở về hòa nhập với xã hội, trở thành công dân tốt.

Tương tự, Trại tạm giam Công an tỉnh thuộc khu vực bỏ phiếu số 4, xã An Ngãi, huyện Long Điền có tổng cộng 1.214 cử tri. Trong đó, cử tri là đối tượng đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh là 361 người. Những ngày qua, mỗi ngày 2 lần, Trại tạm giam Công an tỉnh phát trên hệ thống phát thanh nội bộ các quy định về bầu cử, thông tin về các ứng cử viên được. Đơn vị cũng thường xuyên sinh hoạt để tuyên truyền, phổ biến quy chế bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu cho những người bị tạm giam hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Ông Lê Ngọc Hải, người đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh nói: “Thông qua đọc báo, loa phát thanh và cán bộ trực tiếp tuyên truyền, chúng tôi đã hiểu rõ hơn về Luật bầu cử để tham gia bầu cử”. Còn ông Lê Cảnh Bình, người đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh bày tỏ: “Tôi rất vui và vinh dự khi được Nhà nước tạo điều kiện đi bầu cử để chọn những người xứng đáng nhất vào Quốc hội và HĐND các cấp”.

Thượng tá Trần Trọng Luật, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết, do lượng người bị tạm giam thường xuyên biến động, nên từ nay đến ngày bầu cử, Trại tạm giam tiếp tục theo dõi, cập nhật danh sách cử tri. Trong trường hợp trước 24 giờ so với thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, những người đang bị tạm giam được trả tự do, trại sẽ hướng dẫn họ về nơi cư trú để thực hiện quyền bầu cử. Những trường hợp bị tạm giam mới đến trại cũng được cập nhật kịp thời để bổ sung thẻ cử tri.

Thời gian qua, Trại tạm giam đã cử cán bộ cùng với tổ bầu cử số 4 tổ chức tập huấn, nhận tài liệu, niêm yết danh sách cử tri, người ứng cử và tổ chức cho người tạm giữ, tạm giam nghiên cứu danh sách người ứng cử. Dự kiến, trong ngày bầu cử 23/5, Trại tạm giam và tổ bầu cử khu vực số 4 sẽ bố trí một hòm phiếu lưu động để người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu. Những trường hợp đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế cũng sẽ được tổ bầu cử mang hòm phiếu lưu động đến tận nơi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN