AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 26/5

Trộm điện thoại

Ngày 26/5, Công an TP. Vũng Tàu đã bắt tạm giam Võ Văn Chánh (SN 1985, HKTT: TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 50 ngày 22/5, tại phường 5, TP. Vũng Tàu, Chánh đã lấy trộm 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 8 Plus của chị Trần Thị Kiều Trinh (SN 2002). Hôm sau, Chánh mang điện thoại trộm cắp được đến một cửa hàng sửa chữa điện thoại để bẻ khóa thì bị chủ cửa hàng phát hiện, trình báo công an. (Ngọc Mai)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam Lê Chí Tài (SN 1996, HKTT: phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 21/5, tại một nhà trọ thuộc phường Mỹ Xuân, Công an thị xã phối hợp với Công an phường bắt quả tang Tài đang tàng trữ 8 gói ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an TX. Phú Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý. (Thành Lưu)

Trộm sa lưới

Vào khoảng 22 giờ ngày 25/5, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ phát hiện Trần Văn Hậu (SN 1999, HKTT: quận 4, TP. Hồ Chí Minh) có dấu hiệu nghi vấn nên đã mời về cơ quan để làm việc. Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận trong các ngày 4, 6 và 8/5 đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản gồm 2 xe máy và 1 ĐTDĐ trên địa bàn phường Phú Mỹ. (Thành Lưu)

Bắt ổ bạc, thu nhiều vũ khí thô sơ

Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 25/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an TX. Phú Mỹ bất ngờ kiểm tra nhà không số thuộc tổ 15, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, phát hiện 10 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi bài xì dách ăn tiền. Cơ quan công an tạm giữ trên chiếu bạc 6 triệu đồng cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan. Qua quá trình làm việc và kiểm tra tại điểm đánh bạc, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ 17 vũ khí thô sơ các loại: súng cồn bắn đạn bi, kiếm nhật, chĩa, đao, dao, mã tấu… Hiện vụ việc đang được Công an TX. Phú Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý. (Đỗ Lê)