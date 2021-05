AN NINH - TRẬT TỰ 24/5/2021

Tự gây TNGT

Ngày 24/5, Công an TP.Vũng Tàu đang điều tra nguyên nhân 1 vụ TNGT xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 22/5, tại khu vực trước số nhà 529, đường 2/9, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, xe mô tô BKS: 72V2-4658 do anh Nguyễn T. L (SN 1995, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên đường 2/9 theo hướng từ vòng xoay 2/9 - Nguyễn Hữu Cảnh về vòng xoay Tượng đài dầu khí, khi đến địa điểm trên đã va chạm vào dải phân cách cứng trên đường và tử vong. (Độ Luân)

Trộm xe máy

Ngày 24/5, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý 1 vụ trộm cắp tài sản do Công an TT. Phước Bửu chuyển giao. Theo đó, khoảng 6 giờ 35 phút, ngày 22/5, trong lúc đi tập thể dục trong khu quảng trường Trung tâm văn hóa huyện, Lê Đình Quốc (SN 1975, HKTT: xã Hòa Hội) phát hiện 1 xe máy không người trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Sau khi lấy xe, Quốc dẫn xe máy đi trên Quốc lộ 55 thì bị một số người dân có quen biết với chủ xe máy phát hiện, giữ lại và báo Công an TT. Phước Bửu. Tại cơ quan công an, Quốc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. (Thành Lưu)

Công nhân cấu kết với người ngoài trộm tài sản của công ty

Vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 23/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Long Sơn bắt quả tang các đối tượng gồm: Đinh Quang Tuấn (33 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An), Lê Văn Huấn (31 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau), Phan Trung Hiếu (31 tuổi, trú tại tỉnh Hậu Giang), Trịnh Đức Quân (37 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thanh Bình (41 tuổi, trú tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) đang có hành vi trộm cắp dây lõi đồng tại khu vực thi công dự án Hóa dầu Long Sơn.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định: Đinh Quang Tuấn là công nhân của 1 nhà thầu đang thi công dự án Hóa dầu Long Sơn. Khoảng 19 giờ ngày 22/5, Tuấn gọi điện thoại thông báo cho Nguyễn Thanh Bình về việc công ty mới nhập về loại dây lõi đồng, mỗi cuộn nặng 1,2 tấn và đề nghị Bình rủ thêm người cùng Tuấn trộm số dây đồng nói trên. Sau đó, Bình gọi điện thoại cho Lê Văn Huấn, Nguyễn Thành Tâm (48 tuổi) đến giúp Tuấn. Tuấn rủ thêm Quân cùng đi. Trước khi đi, Bình đưa cho Tuấn, Quân, Huấn, Tâm 1 kìm cộng lực và 1 xà beng. Sau đó, nhóm của Tuấn leo rào vào khu vực chứa vật tư của công ty, dùng xà beng nạy lớp gỗ bên ngoài của cuộn dây đồng, dùng kìm cộng lực cắt các sợi đồng ra thành những đoạn nhỏ, mang ra ngoài đưa cho Bình đem về nhà cất giấu.

Cùng lúc này, Hiếu đến nhà Bình chơi thì được Bình và vợ là Mai Thị Phụng (41 tuổi) rủ rê, sau đó cũng tham gia trộm cắp dây lõi đồng cùng nhóm của Tuấn. Khi cả bọn đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang. Nguyễn Thành Tâm bỏ trốn khỏi hiện trường, đến trưa ngày 23/5 thì ra cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua làm việc với đại diện công ty, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định cuộn dây lõi đồng mà Tuấn cùng đồng bọn chiếm đoạt có tổng giá trị khoảng 223 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tuấn, Bình, Phụng, Quân, Huấn, Hiếu, Tâm về hành vi “trộm cắp tài sản”, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối với các đối tượng còn lại. (Thành Trung)