Phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội

Ngày 9/4, Tòa án Quân sự Quân khu 7 phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2021.

Tại hội nghị, các cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Trung đoàn Minh Đạm và Đại đội Trinh sát-Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh đã được học tập các chuyên đề như: một số nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; một số nội dung cơ bản của Luật Cư trú năm 2020; một số nội dung cơ bản của Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; Thông tư số 56/2020/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong Bộ Quốc phòng…

MINH NHÂN