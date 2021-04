Phẫn nộ trước những kẻ cưa trộm bông giấy

Một số trụ bông giấy hàng chục năm tuổi tô thắm các tuyến đường tại TP.Vũng Tàu đã bị kẻ gian cưa ngang, trộm thân đưa về ươm. Hành vi của kẻ xấu tạo những phản ứng dữ dội từ người dân.

Nguyễn Văn Vũ cưa trộm bông giấy về trồng bán.

NGƯỜI THÂN KẺ TRỘM CŨNG BẤT BÌNH

Sáng 31/3, phóng viên Báo BR-VT đã đến nhà của Nguyễn Khánh Toàn ở cuối hẻm 456/18C... (đường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu). Toàn là thủ phạm cưa trộm giàn bông giấy gốc to gần khu vực Nhà nghỉ Lâm Đường (phường 8, TP. Vũng Tàu) mà Công an TP.Vũng Tàu vừa tạm giữ. Tại đây, phóng viên đã gặp em trai của Nguyễn Khánh Toàn, người này khi biết chúng tôi tìm hiểu về Toàn thì không giấu giếm: “Ổng trộm cây bông giấy đúng là không thể chấp nhận được. Tôi chính là người báo công an về hành vi của ổng. Ổng nghiện ngập, vợ bỏ, không công việc nên ở đây với tôi. Đồ đạc trong nhà ổng còn lén lút đem đi bán”. Quan sát xung quanh nơi ở của Toàn, chúng tôi thấy vẫn còn mấy chậu bông nằm chỏng chơ một góc sân.

ÔNG VŨ HỒNG THUẤN, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP.VŨNG TÀU Hoàn thiện hệ thống camera giám sát Thời gian tới, TP.Vũng Tàu sẽ hoàn thiện hệ thống cemera tầm thấp và tầm cao tại các tuyến đường để giám sát tình hình ANTT nói chung và quan lý hệ thống cây xanh nói riêng. Ngoài ra, TP.Vũng Tàu đang có chủ trương vận động người dân tại các phường, xã đấu nối camera của gia đình vào hệ thống camera giám sát chung của thành phố, để bao quát tình hình ANTT.

Còn tại nhà Nguyễn Văn Vũ (SN 1970, trú tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu), người cưa trộm nhiều cây bông giấy trong tháng 2/2021, trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, 2/9, 3/2…, phóng viên đã gặp bà Nguyễn Thị Thanh L. (vợ Vũ). Theo bà L., hơn 6 năm trước, gia đình bà từ Tiền Giang đến xã Long Sơn mưu sinh. Tuy là người không biết chữ nhưng Vũ rất yêu thương vợ con, chí thú làm ăn. Thời gian mới lên, Vũ làm nghề cho thuê loa, đài. Sau đó, Vũ chuyển qua làm thầu xây dựng. Vì chân ướt chân ráo chưa am hiểu nghề nên mới nhận 2 căn nhà thi công mà Vũ đã thua lỗ mấy trăm triệu. Sau đó, Vũ chuyển qua buôn bán cây cảnh. Hằng ngày, Vũ dạo khắp nơi tìm được cây nào ưng ý mua lại rồi đem về tạo dáng bán cho người có nhu cầu. “Hôm đó, vào mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu, gia đình tôi gọi điện cho ổng nhưng không liên lạc được. Đến trưa, thấy công an dẫn ổng về. Chắc vì nợ nần nên ổng mới trộm thân bông giấy. Bản thân tôi cũng không tin nổi”, bà L. buồn bã nói.

Để có 1 cây bông giấy như ở đường 3/2, phải mất đến 15 năm chăm sóc, tiêu tốn 200 triệu đồng Theo ông Hoàng Văn Thao, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu, để trồng cây bông giấy có đường kính thân từ 13-15cm phải mất 15 năm. Giá bán trên thị trường cho cây bông này hơn 50 triệu đồng, tuy nhiên không dễ mua được các cây bông giấy đẹp vừa bị cưa trộm như trong thời gian qua. Đặc biệt, mỗi cây bông giấy nếu tính cả công chăm sóc, tưới nước, chi phí bón phân trong suốt nhiều năm phải hơn 100 triệu đồng. Như vậy, giá trị 1 cây bông giấy phải gần 200 triệu đồng. Các đối tượng cưa trộm những cây bông giấy này về ươm chừng 15-20 ngày là ra rễ, sau đó ghép với các cây bông giấy ngũ sắc rồi đem bán ra thị trường với giá bình quân 1 cây vài chục triệu đồng.

Hành vi của Nguyễn Khánh Toàn và Nguyễn Văn Vũ khiến người dân địa phương lẫn du khách đều phẫn nộ trong mấy ngày qua. Ông Nguyễn Văn Hùng (57, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 8, TP.Vũng Tàu) bức xúc nói: “Hàng ngày tôi đều tập thể dục ngang đây và chứng kiến cây bông giấy ở khu vực gần nhà nghỉ Lâm Đường lúc nào cũng nở hoa rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Bạn bè của gia đình từ TP.Hồ Chí Minh xuống tôi đều dẫn ra ở nhà nghỉ Lâm Đường để chụp hình, check in. Ai cũng thích cây hoa quý giá, vậy mà... Theo tôi, cần xử lý nghiêm hành vi này để răn đe và ngăn chặn tình trạng cưa trộm cây xanh đường phố trong thời gian tới”.

Chị Lê Thị Hồng Tâm, du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh thì bày tỏ sự tiếc nuối khi biết tin nhiều cây bông giấy đã bị cưa trộm. “Gia đình tôi ấn tượng nhất khi đến thành phố biển Vũng Tàu là được nhìn ngắm hàng bông giấy dọc đường: 2/9, Võ Nguyên Giáp, Trần Phú. Mong rằng TP.Vũng Tàu có giải pháp bảo vệ hàng cây xanh. Riêng những người phá hoại cây nên bị xử lý thích đáng”, chị Tâm đề nghị.

Công an TP.Vũng Tàu ghi nhận hiện trường điều tra vụ bông giấy bị phá hoại trên địa bàn thành phố.

CẦN CÓ BIỆN PHÁP BẢO VỆ HỮU HIỆU

Lý giải vì sao bông giấy liên tục bị cưa trộm trong thời gian gần đây, anh Trần Phúc Lộc, chủ vựa cây cảnh bonsai Phúc Lộc, TP.Bà Rịa cho biết, hiện nay, bông giấy đang được các khách hàng yêu thích vì ra hoa quanh năm. Thân bông giấy càng to càng có giá trị. Theo anh Lộc, cây bông giấy dễ trồng, chỉ cần lấy thân ươm vào đất là sống nên kẻ trộm chỉ chọn những đoạn thân có hình thế là cắt, cưa mang về trồng. Như thân cây bông giấy tại các tuyến đường ở TP.Vũng Tàu bị trộm, có giá trị phải vài chục triệu đồng.

Mức án nào dành cho kẻ trộm bông giấy? Luật sư Nguyễn Văn Cảnh, đoàn luật sư tỉnh BR-VT cho biết: Theo Điều 178, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): “Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm: có tổ chức; gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thì bị phạt tù từ 5 đến 10 năm. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 đến 20 năm tù...”.

Ông Lê Huy Hữu Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) cho biết, các cây bông giấy trồng tại đường 2/9, 3/2, Võ Nguyên Giáp… nhằm tạo cảnh quan đẹp cho cửa ngõ dẫn vào TP Vũng Tàu. Mỗi cây có chiều cao hơn 2m, đường kính thân cây hơn 10cm đã bị cắt đi 1 đoạn thân dài khoảng 1,5m được trồng từ năm 2004-2005. Hàng năm công ty đều chăm sóc, bón phân, cắt tỉa nên cây vẫn sinh trưởng tốt và ra hoa đều. Với độ tuổi cây hơn 15 năm, những cây bông giấy này không chỉ mang tính thẩm mỹ cao, góp phần làm đẹp cho đô thị mà còn tạo điểm nhấn đặc trưng cho tuyến đường huyết mạch vào trung tâm, để lại ấn tượng đẹp cho người dân và du khách. Theo ông Hiệp, để ngăn chặn tình trạng này, hiện nay Công ty đã tăng cường thêm người bảo vệ hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố nói chung và hàng bông giấy nói riêng. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. “Công ty mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi chặt phá cây xanh, đồng thời mong muốn cơ quan truyền thông, người dân cùng chung tay hỗ trợ, mạnh mẽ phê phán, lên án hành vi thiếu ý thức này”, ông Lê Huy Hữu Hiệp nói.

Các cây bông giấy nở rộ tại TP.Vũng Tàu luôn là điểm check-in yêu thích của du khách.

Theo Công an TP.Vũng Tàu, cây bông giấy đang có giá trị cao, cây càng có tuổi thì càng bán được giá cũng là nguyên nhân mà thời gian qua loại cây này bị cưa trộm. Bên cạnh đó một số đối tượng nghiện ngập không có tiền chích hút nên cưa thân bông giấy để bán. Thời gian qua, Công an TP.Vũng Tàu đã tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm tình hình nên các vụ cưa trộm bông giấy đã được phát hiện, xử lý kịp thời. Thời gian tới, bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an TP.Vũng Tàu chỉ đạo công an các phường, xã tiếp tục tăng cường công tác nắm địa bàn để kịp thời ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra.

Thiết nghĩ ngoài các giải pháp nêu trên, để ngăn chặn hiệu quả tình trạng phá hoại cây xanh trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Tăng cường tổ chức lực lượng, xây dựng chuyên án điều tra, làm rõ và xử lý triệt để. Sau khi có kết quả điều tra các vụ việc, cần xử lý nghiêm đối tượng vi phạm để vừa mang tính giáo dục chung, vừa mang tính răn đe; góp phần củng cố sự tôn nghiêm, thượng tôn luật pháp, xây dựng lòng tin của người dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ