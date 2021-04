Khen thưởng người dân dũng cảm bắt trộm, cướp

* Công an huyện Xuyên Mộc khen thưởng tổ cấp căn cước công dân

Sáng 5/4, tại TP. Vũng Tàu và huyện Châu Đức, Công an tỉnh phối hợp với Đảng ủy, Chính quyền địa phương tổ chức khen thưởng cho người dân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Tại trường THPT Nguyễn Huệ, TP. Vũng Tàu, thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen cho học sinh Trần Vũ Phúc Tâm (TP. Vũng Tàu) và anh Trần Quốc Huy (trú tại TP. Vũng Tàu) vì đã có tinh thần cảnh giác, dũng cảm bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều ngày 29/3, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đã trộm cắp xe máy của anh họ đang lưu thông trên đường, em Trần Vũ Phúc Tâm đã gọi điện thoại cho anh Huy để cùng theo dõi 2 đối tượng. Khi đến đường Phạm Hồng Thái, phường 7, TP Vũng Tàu, phát hiện các đối tượng có ý định thực hiện hành vi trộm cắp xe máy, Phúc và Tâm đã tri hô, được sự hỗ trợ của một số người dân, anh Huy và em Tâm đã bắt giữ các đối tượng, giao cho Công an TP. Vũng Tàu xử lý. Được biết, đây là các đối tượng trộm cắp với thủ đoạn chuyên nghiệp, trong đó 1 đối tượng 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, đối tượng còn lại cũng có 4 tiền án về tội trộm cắp và hủy hoại tài sản.

Cùng ngày, tại huyện Châu Đức, Công an tỉnh cũng đã trao giấy khen cho bà Nguyễn Thị Thi Thơ, ông Phan Tấn Vinh, ông Nguyễn Nhật Tân và ông Vũ Xuân Duy (cùng trú tại TT Ngãi Giao) và ông Nguyễn Đình Tương (trú tại xã Sơn Bình). Khoảng 11 giờ ngày 1/4, bà Nguyễn Thị Thi Thơ đang dừng xe máy chờ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Hoàng Hoa Thám, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức thì bị 2 nam thanh niên từ phía sau chạy lên áp sát giật sợi dây chuyền của bà Thơ. Mặc dù bất ngờ nhưng nạn nhân đã nhanh trí chụp lấy cánh tay của tên cướp giữ chặt, giằng co khiến hai tên cướp ngã ra đường. Thời điểm trên, các ông Vinh, Tân, Duy, Tương phát hiện vụ việc đã cùng tham gia bắt giữ 2 tên cướp.

* Sáng ngày 5/4, lãnh đạo Công an huyện Xuyên Mộc đã khen thưởng đột xuất cho tổ cấp căn cước công dân thuộc Đội Cảnh sát QLHC về TTXH-Công an huyện Xuyên Mộc vì đã hoàn thành chỉ tiêu, cấp trên 1.000 CCCD/ngày (trong ngày 4/4) nhằm động viên, khích lệ tinh thần CBCS.

PHƯỚC AN, THÀNH TRUNG