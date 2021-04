Bắt thêm 2 đối tượng trong vụ án Thiện Soi

Tối 7/4, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ tiến hành khám xét, bắt tạm giam Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, cùng trú tại TP. Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Cơ quan công an lập biên bản thu giữ tài liệu tại nhà Lâm Thị Thu Trà.

Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Lê Thái Thiện (Thiện Soi, SN 1965, trú tại xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) và Lê Thái Phong (SN 2000, con trai Thiện) thực hiện, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ xác định: Trà và Lan đã cho cha con Lê Thái Thiện vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng với lãi suất 2.000-3.000 đồng/triệu đồng/ngày. Hành vi này diễn ra trong 2 năm 2018-2019. Cơ quan công an cũng làm rõ Thiện Soi đã trả cho Trà và Lan hơn 106 triệu đồng tiền lãi.

Cơ quan công an khám xét nhà ở của Lâm Thị Thu Trà.

Khám xét tại nhà các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Đến 24 giờ, quá trình khám xét đã hoàn tất. Các đối tượng được di lý về TX. Phú Mỹ để phục vụ công tác điều tra.

Tin, ảnh: LƯƠNG - ANH