AN NINH - TRẬT TỰ 5/4/2021

* Cố ý gây thương tích

Ngày 5-4, Công an TP Bà Rịa điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Long Phước, TP Bà Rịa. Do có mâu thuẫn từ trước nên Phạm Ngọc Thạch (22 tuổi, trú tại xã Long Phước, TP Bà Rịa) đã dùng dao chém ông Nguyễn Ngọc Nam (36 tuổi, trú tại xã Long Phước, TP. Bà Rịa) gây thương tích ở vai và tay. (Ngô Huy)

* Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5-4, Công an TP Vũng Tàu tiếp nhận vụ tàng trữ trái phép chất ma túy do Đồn Biên phòng Chí Linh bàn giao. Trước đó lực lượng Biên phòng tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn Đức Thuần (26 tuổi, trú tại phường 12, TP Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp tại khu vực phường 11, TP Vũng Tàu. Công an TP Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định. (Huy Na)

* Tai nạn giao thông nghiêm trọng

Ngày 5-4, Công an TP Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đường 30/4, đoạn thuộc phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu khiến 1 người tử vong. Xe mô tô BKS: 72G1-02539 do anh Nguyễn Phạm Minh T. (26 tuổi, trú tại phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) điều khiển lưu thông hướng Ngã tư Giếng nước đi Cầu Rạch Bà, khi tới khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS: 72C2-22106 do anh Lê Ngọc Ánh (31 tuổi, trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại đang chuyển hướng qua đường. Vụ va chạm khiến anh T. tử vong. (Kim Anh)