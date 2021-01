19 giờ ngày 21/1, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07)-Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu và lực lượng PCCC tại chỗ tổ chức diễn tập PCCC và CNCH tại chợ Vũng Tàu, TP.Vũng Tàu.

Tình huống giả định được đặt ra, khoảng 19 giờ ngày 21/1, tại sạp bán vải khu B, chợ Vũng Tàu xảy ra cháy do chập điện. Khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC tại chỗ đã cắt điện, tổ chức chữa cháy, di chuyển nguyên liệu tại khu vực cháy ra bãi tập kết, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng PCCC PC07 và Công an TP.Vũng Tàu đã điều 40 chiến sĩ cùng 1 xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy và 2 xe bồn tiếp nước đến dập lửa. Sau hơn 30 phút, đám cháy được khống chế không để cháy lan, cháy lớn ra các ki ốt xung quanh. Những người mắc kẹt trong quá trình vận chuyển nguyên liệu ra khỏi đám cháy đều được cứu nạn an toàn.

TRÍ NHÂN