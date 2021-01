Sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật giao thông

Thời gian qua, các cơ sở Đoàn đã có nhiều sáng tạo trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), góp phần hạn chế hành vi vi phạm trật tự ATGT.

ĐVTN TT.Long Hải, huyện Long Điền lắp đặt công trình “Giao lộ an toàn - văn minh” tại chân các cột đèn tín hiệu giao thông ở các ngã ba, ngã tư trọng điểm.

Đi trên một số tuyến đường chính thuộc địa bàn TT.Long Hải, huyện Long Điền, người dân tỏ ra thích thú khi thấy các tấm bảng bắt mắt, sinh động với dòng chữ: Phía trước tay lái là sự sống, Hãy lái xe bằng cả trái tim, Chú ý quan sát khi tham gia giao thông, Nhanh một phút - chậm cả đời, Không phóng nhanh, vượt ẩu… được gắn cố định tại chân cột đèn tín hiệu giao thông ở các ngã ba, ngã tư trọng điểm. Đó là công trình “Giao lộ an toàn - văn minh” do Đoàn Thanh niên TT.Long Hải thực hiện từ tháng 9/2020.

Anh Nguyễn Xuân Việt, Bí thư Đoàn TT.Long Hải cho biết, trên địa bàn thị trấn tập trung nhiều tụ điểm vui chơi, giải trí nên tình trạng thanh niên từ các địa phương tụ tập điều khiển xe máy quá tốc độ, không đội nón bảo hiểm, vượt đèn đỏ diễn ra khá phổ biến. Nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật khi tham gia giao thông đến người dân một cách trực quan, sinh động, dễ hiểu, Đoàn Thanh niên TT.Long Hải đã thiết kế và gắn các hình mẫu kèm những dòng thông điệp trên tại các ngã ba, ngã tư và khu vực gần trường học với mong muốn khi nhìn vào, ĐVTN sẽ ý thức hơn. “Câu chữ tuy đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ để bảo đảm an toàn cho mình và cho người khác”, bà Lê Thị Thúy Hằng, người dân TT.Long Hải cho biết.

Tương tự, nhằm truyền tải kiến thức và hiểu biết về văn hóa giao thông đến thanh thiếu nhi một cách dễ nhớ nhất, Liên Đội Trường TH Cao Văn Ngọc (xã An Ngãi, huyện Long Điền) đã xây dụng công trình măng non “Cổng trường an toàn giao thông” với hình thức vẽ tranh cổ động về ATGT trước cổng trường. Theo đó, Ban Chỉ huy Liên đội phối hợp với các thành viên CLB Mỹ thuật chọn những mảng tường trống dễ thấy ở khu vực đậu xe trước cổng trường để viết lên những khẩu hiệu về ATGT như: Đi đúng đường-nhường đúng lối-không cần vội-vui đến trường, Dung dăng dung dẻ-vui vẻ đến trường-đi đúng phần đường-là an toàn nhất…

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Liên Đội còn hướng đến sự phối hợp, chấp hành của các phụ huynh qua những khẩu hiệu: Đằng sau tay lái của cha mẹ là một mặt trời bé con hay Tấm gương cho con về ý thức giao thông chính là cha mẹ…

Tại TP. Bà Rịa, 4 bức tranh (mỗi bức có kích thước khoảng 3x10m) với màu sắc tươi vui, hình ảnh gần gũi, sinh động do ĐVTN tham gia vẽ tại cổng các trường: THCS Lê Quang Cường, THCS Nguyễn Du và TH Lê Thành Duy đã phát huy tác dụng trong việc nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho HS. “Sau khi xem những bức tranh do các anh chị ĐVTN vẽ trước cổng trường, tụi em luôn nhắc nhở nhau không tụ họp trước cổng trường, phải đứng trên vỉa hè ở vị trí quy định khi chờ phụ huynh đến đón. Người tham gia giao thông không được đi hàng hai, hàng ba và đùa giỡn trên đường vì rất nguy hiểm”, em Ngọc Minh, HS Trường THCS Nguyễn Du nói.

Năm 2020, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc củng cố, nhân rộng những mô hình, công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo đảm trật tự ATGT; thành lập và duy trì 108 Tuyến đường thanh niên tự quản, Đoạn đường không có tệ nạn, 134 Đội thanh niên xung kích vì ATGT với sự tham gia của 7.173 ĐVTN có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia giữ gìn trật tự ATGT tại các ngã tư và các điểm nút giao thông quan trọng.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn, Hội trong tỉnh chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo đảm ATGT với nhiều hình thức như: treo băng rôn tại trụ sở cơ quan và những nơi tập trung đông người; tổ chức tọa đàm, hội thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ; tổ chức chương trình văn nghệ, sân khấu hóa về ATGT, lồng ghép tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội, đồng thời, gắn công tác bảo đảm trật tự giao thông với các phong trào của Đoàn.

“Để phát huy những kết quả đã đạt được và tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ATGT trên địa bàn, năm 2021 Tỉnh Đoàn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho ĐVTN theo hướng đổi mới nội dung và hình thức, trong đó chú trọng tổ chức các hội thi, hình thức sân khấu hóa nhằm thu hút đông đảo ĐVTN; nhân rộng các công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo đảm trật tự ATGT, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia giao thông, giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ TNGT”, anh Nguyễn Minh Triết nói thêm.

Bài, ảnh: MINH NHÂN