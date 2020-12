Khen thưởng đột xuất lực lượng phá án

Ngày 10/12, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc đã khen thưởng đột xuất lực lượng công an phá nhanh vụ án “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 5/12 tại ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp.

Ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện Ủy Xuyên Mộc và bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc tặng Giấy khen và hoa chúc mừng lực lượng công an huyện.

Như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa tin, ngày 5/12, bà Đinh Thị Hiên (SN 1977, trú tại ấp Phú Thọ, xã Hòa Hiệp) đến cơ quan công an trình báo vụ việc ông Trần Quang V. (SN 1971) là chồng bà bị một số đối tượng lạ mặt bắt cóc tống tiền. Ngày 7/12, Đội hình sự Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh và Cục C02 Bộ công an bắt giữ khẩn cấp 5 đối tượng liên quan trong vụ “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” kể trên.

UBND huyện Xuyên Mộc đã khen thưởng đột xuất 4 tập thể Công an xã Hòa Hiệp, Công an huyện Xuyên Mộc, Phòng PC02 Công an tỉnh; Cục C02 Bộ công an vì có thành tích trong phối hợp điều tra làm rõ vụ việc kể trên.

