Trộm sa lưới

Ngày 9/12, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản do Công an phường Phước Nguyên bàn giao.

Theo đó vào lúc 10 giờ ngày 8/12, Đỗ Tiến Hiện (SN 1980, HKTT: huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) bắt xe khách đi từ tỉnh Đồng Nai đến TP.Bà Rịa để trộm cắp tài sản. Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi đến trước 1 căn nhà ở phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, Hiện thấy xe mô tô hiệu Wave của bà Trịnh Thị Hoàn (trú tại TP.Bà Rịa) dựng trước nhà không có ai trông coi nên đã dùng đoản mang theo phá ổ khóa xe rồi điều khiển xe chạy đi. Lúc này, bà Hoàn phát hiện hành vi của Hiện nên đã đuổi theo, tri hô cho người dân xung quanh bắt được Hiện, bàn giao cho Công an phường Phước Nguyên xử lý.

NGỌC MAI