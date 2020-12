Triệt phá đường dây mua bán nhiều vũ khí quân dụng

Ngày 31/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Văn Thế (25 tuổi, trú tại Tân Phú, Đồng Nai) để điều tra hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan An ninh điều tra cho biết, Thế là đối tượng chính trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng trái phép vừa được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh triệt phá thành công.

Nguyễn Văn Thế tại cơ quan công an.

Theo Trung tá Phạm Anh Du, Phó Trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh, rạng sáng 31/5, tại địa bàn phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, các đối tượng Phan Hoàng Bảo Duy (22 tuổi) và Nguyễn Ngọc Nhã (25 tuổi, cùng trú tại TX. Phú Mỹ) đến chơi game thì xảy ra mâu thuẫn với chủ tiệm. Nhã về nhà lấy khẩu súng Rulo đưa đến cho Duy để đối tượng này bắn chủ tiệm game. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau hơn một tháng lẫn trốn, Duy và Nhã bị Công an TX. Phú Mỹ bắt giữ. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, khẩu súng Duy dùng gây án là súng Rulo, có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng được y mua trên mạng internet. Duy và Nhã là những đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Xác định vụ án có chất nghiêm trọng, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận vụ án điều tra theo thẩm quyền. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, Cơ quan An ninh điều tra tiến hành đấu tranh với đối tượng Duy và Nhã, mở rộng điều tra vụ án để truy bắt đối tượng đã bán khẩu súng cho bị can Phan Hoàng Bảo Duy.

Theo lời khai của Duy, khẩu súng trên y mua của một đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội Facebook. Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định, tài khoản đó là những tài khoản ảo. Sau khi giao dịch thành công, các đối tượng xóa bỏ nên gây khó khăn cho việc điều tra truy bắt. Nhưng với tinh thần khắc phục khó khăn, CBCS của Cơ quan an ninh điều tra đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ xác định được đối tượng đã bán khẩu súng cho Duy chính là Nguyễn Văn Thế, đối tượng này đăng ký hộ khẩu tại Tân Phú, Đồng Nai. Tuy nhiên, khi tiến hành xác minh tại địa phương thì gia đình Thế đã bán nhà rời khỏi địa phương từ nhiều năm trước. Tiếp tục xác minh, cơ quan công an xác định hiện Thế đang sinh sống trong khu nhà trọ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Ngày 30/12, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Công an địa phương triệu tập Thế đến làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận đã bán khẩu súng cho Duy.

Ngay trong ngày 30/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiến hành khám xét nơi ở của Thế tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tại đây cơ quan điều tra thu giữ 34 khẩu súng bắn đạn cao su và đạn bi, súng bút, gần 1.000 viên đạn, 54 bình xịt hơi cay, hai bệ pháo hoa mang nhãn hiệu nước ngoài, hàng trăm dao, kiếm và nhiều tang vật khác.

Tang vật là nhiều vũ khí quân dụng.

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Thế khai nhận, từ giữa năm 2019, Thế dùng một tài khoản Facebook vào các nhóm kín tìm mua các vũ khí, hung khí rồi đưa về Đồng Nai cất giấu ở nhiều nơi khác nhau. Sau đó Thế dùng mạng xã hội rao bán cho khách hàng. Để đối phó cơ quan chức năng, người mua và người bán không giao dịch trực tiếp mà liên lạc với nhau qua mạng xã hội, những tài khoản Facebook chúng dùng để hoạt động phạm tội cũng là những tài khoản ảo.

Theo cơ quan điều tra, nếu không bị phát hiện ngăn chặn, số súng, bình xịt hơi cay, dao, kiếm này tuồn đến tay đối tượng xấu sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Việc triệt phá thành công đường dây mua bán vũ khí, hung khí nguy hiểm, bắt giữ đối tượng gây án là một trong những chiến công xuất sắc của lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh điều tra, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, trật tự của BR-VT

NGUYỄN NGÂN