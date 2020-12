Ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Ngày 15/12, Công an TX.Phú Mỹ, Công an huyện Đất Đỏ và Công an huyện Xuyên Mộc tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Đợt cao điểm kéo dài từ ngày 15/12/2020, đến ngày 28/2/2021.

Với phương châm “tấn công có trọng điểm các mục tiêu tội phạm”, trong đợt cao điểm này, công an các huyện, thị xã sẽ đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, tội phạm bị truy nã, tội phạm có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm… Bên cạnh đó, lực lượng công an chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động phá hoại an ninh chính trị từ cơ sở; tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe, tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn.

VĂN ANH