AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 10/12/2020

Điều tra vụ giết người trên tàu

Ngày 10/12, Phòng CSHS (PC02) - Công an tỉnh đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ giết người xảy ra trên tàu HTK LOTUS đang neo đậu ngoài khơi thuộc vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, tại tàu trên, ông Nguyễn Phi Hoàng (SN 1966, quê tỉnh Quảng Trị) bị Nguyễn Đình Tài (SN 1976, quê tỉnh Nghệ An) dùng tua vít đâm gây thương tích dẫn đến tử vong. (Trí Nhân)

Xe máy đối đầu, 2 người tử vong

Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương, nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 9/12, xe máy biển số 72G1 - 297.64 do anh V.Q.T. (33 tuổi, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 55 hướng từ TP. Bà Rịa đi huyện Xuyên Mộc, phía sau chở chị D.T.H (27 tuổi, quê Hà Nội). Khi đến khu vực cống Ông Dầu, đoạn giáp ranh giữa TT.Đất Đỏ và xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ thì xảy ra tai nạn với xe máy biển số 59V1-886.74 do một thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển.

Vụ va chạm quá mạnh khiến anh T. và người thanh niên điều khiển xe 59V1-886.74 tử vong tại chỗ, chị H. bị thương, nguy kịch. (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 10/12, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Bảo (SN 1995, quê tỉnh Bắc Giang) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, tại quán phở Tây Hồ Hà Nội thuộc xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, Bảo và Trần Ngọc Anh (SN 1983, quê tỉnh Nghệ An) đang ăn sáng tại quán thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Sau đó, Bảo đã dùng dao chém Anh gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 10/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Đình Mạnh (SN 1989, quê Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, trong tháng 11/2020, Mạnh cùng Đặng Ngọc Phi (SN 1990) và Nguyễn Văn Lịnh (SN 1997) thuê một số máy móc cơ khí của chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1984, trú tại TP. Vũng Tàu) nhưng không trả mà yêu cầu chị Ngọc phải đưa 1,5 triệu đồng. Tiếp đó, Mạnh mượn xe mô tô biển số 72C1-127.05 của chị Ngọc sau đó đem cầm cố lấy 2 triệu đồng tiêu xài. (Lê Nguyễn)