AN NINH TRẬT TỰ

Trộm tài sản bị bắt

Ngày 19/10, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Trần Thị Nở (57 tuổi, trú tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về hành vi trộm tài sản. Trước đó, Nở đã ra tay trộm 13,8 triệu đồng trong túi áo khoác của chị Phạm Thị Kép (42 tuổi, trú tại phường 12, TP. Vũng Tàu) thì bị chị này phát hiện, sau đó tri hô phối hợp quần chúng bắt giữ giao cho Cơ quan Công an xử lý. (Ngô Huy)

Trộm đột nhập

Ngày 19/10, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, anh Châu Tuấn Kiệt (44 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) đi làm về thì phát hiện kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm 1 xe mô tô hiệu Honda SH Mode, 1 ĐTDĐ, một số tiền mặt và nữ trang có giá trị. (Huy Na)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn TP.Vũng Tàu, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ xe mô tô hiệu Attila màu đen, biển số 72L8-3826, số khung 5MD9D004388, số máy TFA-D004388. Vậy ai là chủ sở hữu xe trên liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (số 01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT 0386.569.460 gặp ĐTV Lê Vũ Khiêm) để giải quyết. Sau 30 ngày, (kể từ ngày ra thông báo), nếu không nhận được liên hệ của chủ sở hữu hợp pháp Công an TP.Vũng Tàu sẽ xử lý tang vật theo đúng quy định của pháp luật.