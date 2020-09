Đi đòi nợ, 2 người bị đánh hội đồng

Ngày 27/9, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ 2 người bị đánh hội đồng gây thương tích.

Quán Ốc Cối nơi xảy ra vụ ẩu đả.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước trong việc trả tiền lãi hàng tháng nên ngày 16/9, Trần Đức Bình (SN 1984, quê TP. Hồ Chí Minh) hẹn Phan Hoàng Anh (SN 1987, trú tại phường 4, TP. Vũng Tàu) để giải quyết mâu thuẫn và lấy tiền. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Bình gọi điện hỏi Anh ở đâu để đến nói chuyện. Hai bên hẹn gặp nhau tại quán Ốc Cối (địa chỉ 379 đường 2/9, phường 8, TP. Vũng Tàu). Trước khi đến điểm hẹn, Anh thủ sẵn 1 súng bắn bi giấu trong người và đến quán đợi Bình. Khoảng 15 phút sau, Bình cùng Trần Đại Lợi (SN 1985, trú tại phường 11, TP. Vũng Tàu) đến quán gặp Anh. Lúc này, thấy Lợi gọi điện thoại kêu người tới quán, đồng thời đưa tay vào trong áo, sợ bị đánh trước nên Anh liền rút súng chĩa vào Bình quát to “tụi mày tính làm gì tao”. Ngay sau đó, Phan Văn Triều (SN 1996, quê TP. Hồ Chí Minh), Phạm Văn Tiến (SN 2000, trú tại phường 5, TP. Vũng Tàu), Trần Bình Nguyên (SN 1995, quê tỉnh Bến Tre), Nguyễn Minh Tuấn (SN 1996, quê tỉnh Kiên Giang), Phạm Minh Kha (SN 1997, quê tỉnh Trà Vinh) cùng một số người khác đang trong quán cầm ly, chai bia, ghế lao tới đánh Lợi và Bình gây thương tích. Hiện Công an TP. Vũng Tàu đã thu giữ cây súng bắn bi của Anh và tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tin, ảnh: SƠN KHÊ