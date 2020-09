AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ ma túy trái phép

Ngày 29/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Đức Tây (SN 2002, trú tạ huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại khu vực phường 12 (TP.Vũng Tàu) lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Tây đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá (do đối tượng khai nhận). (Nguyễn Văn)

Mượn xe máy đem bán

Ngày 29/9, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra làm rõ vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9/2020, tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, Đinh Văn Hy (SN 1991, trú tại huyện Xuyên Mộc) đã mượn 3 xe máy của người dân sau đó đem đi bán lấy tiền tiêu xài. (Trí Nhân)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 29/9, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xác minh vụ giao cấu với trẻ em. Theo trình bày của gia đình bị hại, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2020, do có quan hệ tình cảm nên tại một nhà trọ thuộc tổ 3 (KP.Tân Lộc, phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ) Nguyễn Hoàng Hùng (SN 1997, trú tại TP.Vũng Tàu) đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu H.T.T.S (SN 2006, trú tại TX.Phú Mỹ). (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 29/9, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Phước Nam (SN 1992, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại ấp Phước Thiện (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Nam đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. Trong quá trình điều tra, Nam đã bỏ trốn nên ngày 26/6/2020, Cơ quan CSĐT huyện Long Điền phải ra quyết định truy nã. Nam bị lực lượng CSHS (PC02)-Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Điền bắt giữ. (Sơn Khê)

Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

Ngày 29/9, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tâm (SN 1968, trú TP.Hồ Chí Minh) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ xảy ra tại giao lộ đường 30/4 và đường vào Cảng Hạ Lưu, thuộc phường Thắng Nhất, (TP.Vũng Tàu). (Phước An)

Làm giả giấy tờ

Ngày 29/9, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra vụ làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Hồ Cảnh Phúc (SN 1987, trú tại TX.Phú Mỹ) đem xe ô tô biển số 72A-227.70 cùng giấy đăng ký đến cầm tại tiệm cầm đồ của anh Hoàng Minh Đức (SN 1992, xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) với số tiền 250 triệu đồng. Sau đó, Phúc không thực hiện như hợp đồng nên anh Đức đã đến phòng công chứng để làm thủ tục bán xe thì phát hiện các giấy tờ trên là giả nên trình báo công an. (Nguyễn Anh)