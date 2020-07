AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 2/7/2020

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 2/7, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Trương Thị Xuân Hiền (SN 1984, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại thôn Tân Long, xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ, lực lượng CSĐT Tội phạm ma túy (PC04)-Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Châu Pha bắt quả tang Hiền đang tàng trữ 27 gói chứa ma túy đá (đối tượng khai nhận). (Lê Nguyễn)

Tiêu thụ tài sản trộm cắp

Ngày 2/7, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Võ Ngọc Lai (SN 1980), Nguyễn Văn Sang (SN 1981, quê Quảng Bình) và Bùi Xuân Sơn (SN 1996, quê Bình Phước) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua điều tra, Công an TX.Phú Mỹ xác định các đối tượng trên tiêu thụ nhiều xe máy trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà nghỉ T.H. trên địa bàn KP.Phước Hưng, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ. (Nguyễn Văn)

Trộm xe máy

Ngày 2/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, 1 đối tượng lạ mặt đã dùng đoản bẻ khóa trộm xe máy biển số 35K1-38075 đang dựng trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa rồi tẩu thoát. (Sơn Khê)

Truy tìm đối tượng

Trong quá trình giải quyết tin báo tố giác tội phạm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn, Công an TP.Vũng Tàu xác định đối tượng có liên quan trong vụ án là Hồ Khang Văn (SN 1997, quê Sóc Trăng), CMND số 366088161, nốt ruồi 1cm trên sau dái tai phải. Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm Văn và thông báo đến Công an các phường, xã biết để phối hợp truy tìm Văn. Nếu phát hiện được Văn thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu để phối hợp làm việc. ĐT: 0909208337 - ĐTV Nguyễn Xuân Thủy thụ lý.