AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 1/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Thanh Phước (21 tuổi, trú tại TT. Long Điền, huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang Phước đang tàng trữ trái phép 3 gói ma túy đá tại 1 quán cà phê thuộc xã Hòa Long, TP. Bà Rịa. (Ngô Huy)

Lừa đảo qua điện thoại

Ngày 1/7, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, bà Vũ Thị Nh. (49 tuổi, trú tại TP. Bà Rịa) nhận được cuộc gọi điện thoại từ 1 người đàn ông tự xưng là cán bộ trại giam, sau đó yêu cầu bà Nh. chuyển cho hắn số tiền 3,5 triệu đồng để mua đồ cho chồng bà Nh. là phạm nhân đang thi hành án tại đây. Cảm thấy nghi ngờ, bà Nh. đã trình báo sự việc cho Công an huyện Xuyên Mộc. Qua xác minh, Công an huyện Xuyên Mộc đã mời Phạm Quốc Cường (23 tuổi, trú tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) về trụ sở để làm việc. Qua làm việc, Cường đã thừa nhận hành vi giả danh cán bộ trại giam và lừa đảo của mình. (Huy Na)

Trộm tài sản bị bắt

Ngày 1/7, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Đoàn Thị Cẩm Vân (29 tuổi, trú tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Vân đã đột nhập vào 1 phòng trọ ở phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu để trộm tài sản thì bị người dân phát hiện và bắt giữ giao cho cơ quan Công an. Tại đây, Vân khai nhận trước khi bị bắt còn thực hiện trót lọt 1 vụ trộm cắp tài sản khác tại nhà nghỉ R.B (phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu). (Huy Ngô)