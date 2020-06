AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 30/6/2020

Thuê xe ô tô đem cầm cố

Ngày 30/6, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, một đối tượng đã sử dụng CMND giả mang tên Trần Công Thành (SN 1984, trú tại TP.Bà Rịa) tìm đến nhà anh Nguyễn Thành Thái (SN 1981), ở TT.Long Điền, huyện Long Điền để thuê xe ô tô biển số 72A-06970 với giá 8 triệu đồng. Sau đó, anh Thái phát hiện đối tượng trên đem xe ô tô đi cầm cố cho một người khác. (Phước An)

Trộm cắp tài sản

Ngày 30/6, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, kẻ gian đã đột nhập vào công trình của Công ty Hon Gin, xã Nghĩa Thành trộm 8 cuộn dây cáp điện các loại trị giá 400 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 30/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Sang (SN 1989, quê Đồng Tháp) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại đường 30/4, lực lượng Cảnh sát biển bắt quả tang Sang đang tàng trữ 1 gói ma túy đá.

Cùng ngày, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Lê Thanh Vũ (SN 1979, quê Hậu Giang) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, lực lượng Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Vũ đang tàng trữ 4 đoạn ống nhựa bên trong có chứa heroin. (Trí Nhân)

Truy tìm đối tượng

Trong quá trình điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Công an TP. Vũng Tàu xác định đối tượng Lê Văn Thắng (trú tại 105/37/18 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu, CCCD 019084000490) thực hiện. Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm đương sự Lê Văn Thắng và thông báo đến Công an các phường, xã biết để phối hợp truy tìm Thắng. Nếu phát hiện được Thắng thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu để phối hợp làm việc. ĐT: 0909208337 - ĐTV Nguyễn Xuân Thủy thụ lý.