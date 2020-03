Tiềm ẩn nguy cơ TNGT: Đi sai làn đường, chuyển hướng thiếu quan sát

Nhiều vụ TNGT được xác định do người điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường, chuyển hướng không quan sát. Vì vậy, bên cạnh công tác tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT, các cơ quan chức năng cũng tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật đối với người tham gia giao thông.

Người điều khiển xe máy vô tư đi ngược chiều vào làn đường dành cho xe ô tô trên đường 2/9, TP.Vũng Tàu.

MỘT PHÚT LƠ LÀ

Có thể nói, hiện nay, các tuyến đường trên địa bàn tỉnh có chất lượng tốt, mặt đường rộng rãi, thông thoáng như đường 3/2, 30/4, 2/9… của TP.Vũng Tàu; Phạm Hùng, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng… của TP.Bà Rịa nên người điều khiển phương tiện thường chủ quan đi tốc độ cao, đi sai làn đường, chuyển hướng không quan sát. Có dịp thực hiện cuộc khảo sát trên các tuyến đường này, chúng tôi nhận thấy, làn đường dành cho xe ô tô và xe máy đã được phân định rõ ràng bằng dải phân cách cứng. Tuy nhiên, nhiều người điều khiển xe máy vẫn chạy với tốc độ cao, lưu thông vào làn đường dành cho xe ô tô, hoặc chuyển hướng sang đường tại các ngã tư nhưng thiếu quan sát nên rất nguy hiểm và dễ xảy ra tai nạn, kể cả tai nạn dẫn đến chết người.

Ví dụ như, khoảng 3 giờ 40 phút ngày 13/2, xe tải biển số 72C-049.72 do tài xế Hoàng Đức Đắc (SN 1987, quê Hà Nội) điều khiển lưu thông trên đường 3/2, TP.Vũng Tàu, hướng từ vòng xoay Cửa Lấp về vòng xoay Nguyễn An Ninh. Khi đến đoạn đường giao nhau giữa đường 3/2 và Nguyễn Hữu Cảnh thì xảy ra tai nạn với xe ô tô 7 chỗ biển số 72A-051.35 do tài xế Trần Huy Hoàng (SN 1989, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đang chuyển hướng rẽ phải ra đường 3/2. Anh Hoàng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. Nguyên nhân vụ tai nạn do người điều khiển xe 7 chỗ qua đường không quan sát.

Trước đó, khoảng 17 giờ 45 phút, ngày 3/2, xe mô tô biển số 72D1-413.55 do anh T.M.K. (SN 2001, quê Trà Vinh) điều khiển lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ đường Nguyễn Tất Thành về đường Phạm Hùng (TP.Bà Rịa). Khi đến đoạn đường thuộc trụ đèn 51 thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 72D1-353.46 do anh Bùi V.T. (SN 1975, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh K. tử vong tại hiện trường, còn anh T. bị thương. Nguyên nhân vụ TNGT do anh K. điều khiển mô tô lấn làn đường.

Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, trong năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 108 vụ TNGT, trong đó có đến 27,6%/tổng số vụ TNGT của cả tỉnh, nguyên nhân do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường quy định, chuyển hướng không quan sát.

Mới đây nhất, một vụ TNGT thảm khốc đã xảy ra cũng do thiếu quan sát trong quá trình lưu thông. Ngày 28/2, xe ô tô biển số 60C-493.09 do anh Bùi Văn Tiến (SN 1988, quê Hậu Giang) điều khiển lưu thông trên đường Hắc Dịch theo hướng từ Hắc Dịch ra Quốc lộ 51. Khi đến ngã ba Mỹ Xuân thì anh Tiến điều khiển xe chuyển hướng về Đồng Nai. Trong quá trình chuyển hướng, do không chú ý quan sát nên xe ô tô của anh đã va chạm với xe mô tô biển số 72E1-369.93 do chị Nguyễn Thị Ng. (SN 1979, quê Bắc Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, chị Ng. tử vong.

CẦN TUÂN THỦ LUẬT

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Tân, Phó Đội trưởng Đội CSGT và Trật tự - Công an TP.Vũng Tàu, chuyển hướng không quan sát, đi sai làn đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên những vụ TNGT nghiêm trọng. Hiện nay, trên địa bàn TP.Vũng Tàu có nhiều tuyến đường rộng, thông thoáng nên người điều khiển phương tiện thường chủ quan chạy với tốc độ cao, lấn làn. Do đó, khi gặp tình huống bất ngờ rất khó xử lý và thường tự gây tai nạn nghiêm trọng. Trong thời gian qua, Công an thành phố cũng đã thường xuyên tuần tra lưu động, chốt chặn ở các tuyến đường như 2/9, 3/2, 30/4… Trong thời gian tới, lực lượng CSGT và trật tự tăng cường công tác tuần tra, xử lý các hành vi gây mất ATGT như: tụ tập đua xe trái phép, đi sai làn, chuyển hướng không quan sát.

Ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh khuyến cáo, khi người điều khiển phương tiện có ý định chuyển làn thì phải quan sát thật kỹ và thận trọng khi di chuyển để tránh va chạm, bảo đảm an toàn với xe khác. Người điều khiển phương tiện cần quan sát tất cả các hướng xung quanh xe từ đằng trước, đằng sau rồi bên trái, bên phải xe. Khi cảm thấy thời điểm phù hợp, an toàn chuyển làn hoặc chuyển hướng thì mới thực hiện. Nếu như không quan sát kỹ mà thực hiện chuyển làn, chuyển hướng luôn sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt là đối với những đoạn đường đông đúc phương tiện tham gia giao thông.

Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt quy định: Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với người điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều); Phạt tiền từ 10-12 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông. Điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP cũng quy định: Phạt tiền từ 400-600 ngàn đồng đối với người điều khiển xe có hành vi chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức).

“Bên cạnh đó, làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có đủ bề rộng cho xe chạy an toàn. Mỗi làn chỉ dành cho một hoặc một số loại phương tiện nhất định. Vì vậy, đi sai làn đường là người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường dành cho phương tiện đó nên tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT. Người tham gia giao thông nên tuân thủ luật, kể cả việc đi đúng làn đường theo quy định để giảm nguy cơ TNGT cho chính mình và người cùng tham gia”, ông Trần Thượng Chí nói.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN