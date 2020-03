Bắt giam nghi can rạch mặt nữ công nhân

Ngày 4/3, Công an huyện Châu Đức đã ra quyết định bắt tạm giam nghi can Dương Vân Phương (SN 1989) và cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng liên quan khác là Nguyễn Thành Tâm (SN 1997), Vũ Ngọc Bình (SN 1997, cùng ngụ huyện Châu Đức) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị K.H. (SN 1994, trú tại huyện Châu Đức) làm công nhân Công ty TNHH Fullxin, KCN Sonadezi, huyện Châu Đức.

Đối tượng Dương Vân Phương tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5 giờ 35 phút ngày 30/11/2019, chị H. điều khiển xe máy đi từ nhà đến Công ty TNHH Fullxin để làm việc. Khi đi qua khỏi cầu Suối Son, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức thì chị H. nhìn thấy 3 thanh niên mặc áo khoác và bịt mặt đang đứng bên đường, sau đó nhóm người này dùng xe máy đuổi theo mình. Khi đến cổng công ty, chị H. dừng xe thì bị 2 người đuổi theo giữ lại, 1 người dùng dao rọc giấy rạch vào mặt chị H. Sau khi gây án, 2 người này lên xe máy của 1 người chờ sẵn và cùng tẩu thoát.

Nhận tin trình báo của bị hại, sau một thời gian xác minh, Công an huyện Châu Đức xác định xe máy chở các đối tượng gây án mang biển kiểm soát 72F1 – 520.65 là của Bình nên mời đối tượng này lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Bình khai nhận rạng sáng 30/11/3019, Phương gọi điện nói lên nhà chở đi công chuyện. Sau đó, Bình đến nhà chở Phương và Tâm đến cầu Suối Son đợi chị H. để chặn đánh, nhưng do chị H. chạy xe máy quá nhanh nên không chặn được. Phương yêu cầu Bình chở mình và Tâm đuổi theo chị H. đến cổng công ty và Phương ra tay dùng dao rạch mặt nạn nhân với sự giúp sức của Tâm.

Từ lời khai của Bình, Công an huyện Châu Đức đã mời Tâm và Phương đến làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng Phương khai nhận từng làm bảo vệ của Công ty TNHH Fullxin nên quen biết chị Nguyễn Ngọc T.T. cùng làm công nhân với chị H. Do nghe T. kể có xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với chị H., vì muốn thể hiện với bạn gái nên Phương đã dùng dao rọc giấy rạch mặt chị H. tạo nên vết rạch dài hơn 20cm từ trên chân mày trái kéo dài xuống gò má phải của nạn nhân, qua giám định chị H. bị gây thương tích 12%.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN