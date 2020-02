Khen thưởng CA TP. Vũng Tàu phá vụ mua bán ma túy số lượng lớn

Ngày 21/2, Công an TP.Vũng Tàu đã tổ chức đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, do có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh về tội phạm ma túy với chuyên án mang bí số: 1019 M trong năm 2019.

Kết thúc chuyên án mang bí số: 1019 M, Công an TP.Vũng Tàu đã bắt giữ toàn bộ 7 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy tại Công ty TNHH Mộc Thiên Tân (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) do 2 đối tượng cầm đầu là Đỗ Thanh Hải và vợ là Nguyễn Thị Hồng Liên. Thu giữ số lượng ma túy lớn, gồm: 20 gói ma túy khay, 200 viên thuốc lắc, 19 gói heroin với tổng trọng lượng khoảng 1,5 kg.

Ghi nhận thành tích trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho tập thể Công an TP.Vũng Tàu và 2 cá nhân là Trung tá Nguyễn Văn Thao, Phó Trưởng Công an TP.Vũng Tàu và Trung tá Lê Văn Cung, Phó Đội trưởng đội 4, Công an TP.Vũng Tàu.

BÌNH AN