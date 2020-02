An ninh - Trật tự, ngày 21/2

Bắt kẻ trộm điện thoại từ dữ liệu camera

Ngày 21/2, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Văn Hưng (trú tại phường 12, TP.Vũng Tàu) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 19/2, chị Nguyễn Thị Định (ngụ 60 Phạm Hồng Thái, phường 7, TP. Vũng Tàu) đến Công an phường 7 trình báo về việc vào khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, chị Định để chiếc điện thoại Iphone X trên quầy pha cà phê, cách cửa chính khoảng 3m, sau đó chị đi vào phía dưới nhà khoảng 1 phút rồi quay lên thì không còn thấy chiếc điện thoại, phía sau ốp lưng có tờ 100 USD. Kiểm tra camera giám sát, chị Định phát hiện có 1 nam thanh niên từ ngoài đi vào, vòng tay qua bàn lấy chiếc điện thoại của chị rồi tẩu thoát bằng cửa chính.

Đào Văn Hưng đang khai báo hành vi phạm tội tại cơ quan Công an.

Từ dữ liệu trích xuất camera do chị Định cung cấp, cùng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 20/2, Công an phường 7 đã bắt giữ đối tượng Đào Văn Hưng. Tại cơ quan Công an, Hưng khai nhận vào thời điểm nói trên, Hưng vào quán cà phê của chị Định, nhìn thấy chiếc ĐTDĐ đặt trên bàn không có người trông coi nên nảy sinh ý đồ trộm cắp. Sau đó, Hưng mang đến tiệm điện thoại ở phường 12 bán với giá 2 triệu đồng, mang tờ 100 USD đến một tiệm vàng tại phường Thắng Nhất đổi được 2,3 triệu đồng. (An Bình)