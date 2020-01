An ninh - Trật tự, ngày 19/1

Trộm cắp tài sản

Ngày 19/1, Công an huyện Đất Đỏ cho biết đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Phan Văn Duy (SN 1989, HKTT: Quận 1, TP.Hồ Chí Minh), Trịnh Hoàng Thiện (SN 1993, HKTT: xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thông tin ban đầu cho biết, do cần tiền tiêu xài, vào tối 10/1, Phan Văn Duy và Trịnh Hoàng Thiện tìm nhà dân có sơ hở để trộm cắp tài sản. Cả 2 đến xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ và đột nhập vào một căn nhà vắng người. Duy đã lục lọi, lấy đi số tài sản gồm 2 nhẫn vàng 24K, 51 triệu đồng và 1 ĐTDĐ hiệu Nokia. Sau khi lấy xong, Duy ra ngoài, đưa cho Thiện 4 triệu đồng. Theo trình báo của chủ căn nhà trên, qua xác minh và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/1, Công an huyện Đất Đỏ đã mời Phan Văn Duy, Trịnh Hoàng Thiện về làm việc. Tại đây, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. (Thành Trung)

* Cùng ngày, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ điều tra xử lý 1 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, vào khoảng 16 giờ ngày 16/1, Lê Ngọc Lâm (SN 1996, HKTT: xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) mở cửa sau nhà chị Nguyễn Thị Phương Huyền (SN 1974, HKTT: xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) với ý đồ trộm cắp tài sản thì bị người dân phát hiện, bắt giao cho Công an. Tại cơ quan Công an, Lâm khai nhận vào khoảng 14 giờ cùng ngày, đối tượng đã lấy trộm 4 chiếc đồng hồ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Khi đến nhà chị Huyền tìm tài sản để trộm tiếp thì bị phát hiện. Lê Ngọc Lâm còn khai nhận vào ngày 10/1, đối tượng đã từng 1 lần đột nhập vào nhà chị Huyền để lấy trộm 1 chiếc ĐTDĐ đem bán lấy tiền tiêu xài. (Ngọc Mai)

Đánh bạc

Ngày 19/1, Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra, xử lý vụ đánh bạc tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Trước đó, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 17/1, Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an xã Phước Tỉnh bắt quả tang đối tượng Đoàn Thị Hảo (SN 1972, HKTT: xã Phước Tỉnh) có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi bài cào tố ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 bộ bài 52 lá, thu giữ số tiền trên chiếu bạc hơn 14 triệu đồng. Cơ quan Công an đã mời 5 đối tượng có liên quan đến trụ sở để làm việc. Tại đây, các đối tượng trên khai nhận đã rủ nhau đánh bạc từ 19 giờ cùng ngày đến khi bị bắt quả tang, Hảo là người đứng ra thu tiền xâu, mỗi ván bài được hưởng 10 ngàn đồng. (Đỗ Lê)