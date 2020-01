An ninh - Trật tự, ngày 15/1

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 15/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, vào lúc 10 giờ 30 ngày 14/1, tại phòng trọ không số thuộc khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Phạm Văn Chuyên (SN 1991, HKTT: huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 4 gói ma túy đá, Chuyên mua về để sử dụng. Sau đó, đối tượng Chuyên và tang vật đã được bàn giao cho Công an TX.Phú Mỹ xử lý theo thẩm quyền. (Thành Lưu)

Đánh bạc

Ngày 15/1, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý 1 vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an xã Bình Ba bắt quả tang 1 nhóm đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tài xỉu tại 1 vườn chuối thuộc thôn Hiệp Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ số tiền trên chiếu bạc 7,15 triệu đồng và 1 số dụng cụ dụng để đánh bạc. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý. (Ngọc Lê)

Trộm dây thừng tàu cá

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Tửng (36 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú tại phường 5, TP.Vũng Tàu) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, vào ngày 7/1, tại khu vực cảng cá phường 5, TP.Vũng Tàu, Tửng đã lấy trộm 1 cuộn dây thừng tàu cá trọng lượng khoảng 160kg (trị giá khoảng 15 triệu đồng), rồi thuê đò chở đi bán được 7 triệu đồng. Tiếp đến, khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 8/1, Tửng tiếp tục quay lại chỗ cũ trộm cắp thêm 1 cuộn dây có trọng lượng 190kg (trị giá khoảng hơn 20 triệu đồng), sau đó thuê đò chở ra cất giấu ở khu vực Bãi Cát Vàng. Đến ngày 12/1, Tửng thuê xe Daihatshu chở cuộn dây đi bán được 8 triệu đồng. Từ tin báo của người bị hại là anh Nguyễn Hoàng Tuấn (ngụ phường 5, TP.Vũng Tàu), Công an phường 5 đã đến hiện trường xác minh, qua trích xuất dữ liệu hình ảnh camera an ninh, chưa đầy 24 giờ sau, đối tượng Trần Văn Tửng đã bị công an phường bắt giữ, thu hồi được 2 cuộn dây thừng để trả lại cho người mất. (An Bình)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ các xe máy sau: (1) Hiệu Wave không biển số, số khung RLH009023XX2024, số máy VLFPD1P50FMH7A101469; (2) Biển số 72C1-17831, số máy VTTJLP52FMHHN030760, số khung RRK11010JM8XP39760; (3) Biển số 54F4-9255, số máy JF18E0128126, số khung không xác định; (4) Biển số 72F5-9182, số máy LCE1200683, số khung không xác định; (5) Biển số 37Z2-2006, số máy WDEJQ152FMH-B100183, số khung không xác định; (6) 2 khung xe máy VTWPCH0A32W003030 và LXDXCHL02Y6030741. Ai là chủ sở hữu các xe trên, liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (số 1, Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu. SĐT 02543.856.241 hoặc 0904.096.060 gặp ĐTV Nguyễn Văn Thanh) để giải quyết.