AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 27/12/2019

Tự gây tai nạn giao thông, 1 người tử vong

Ngày 27/12, Công an TP. Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại trụ đèn chiếu sáng số 95, đường liên thôn thuộc tổ 4, thôn 2, xã Long Sơn khiến 1 người tử vong. Xe mô tô BKS: 72C2-235.57 do anh Phạm Văn P. (17 tuổi, trú tại thôn 2, xã Long Sơn) điều khiển lưu thông hướng từ Nhà Lớn đi Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, khi đến khu vực trên do không làm chủ được tay lái đã va chạm vào cột điện ven đường và tử vong. (Kim Anh)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 27/12, Công an TP. Vũng Tàu vừa bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Hận (37 tuổi, trú tại phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp tại khu vực đường Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu. Cơ quan Công an tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định. (Huy Na)

Khởi tố vụ án cho vay nặng lãi

Ngày 27/12, Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố vụ án “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và tiếp tục điều tra đối với Nguyễn Tiến Thành (25 tuổi, HKTT tại tỉnh Hòa Bình, tạm trú tại phường 10, TP.Vũng Tàu) về hành vi cho vay lãi nặng. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 23/12, Công an phường 10 kết hợp với Đội CSHS Công an TP.Vũng Tàu đã mời đối tượng Nguyễn Tiến Thành đến cơ quan Công an làm việc. Tại đây, Thành khai nhận đầu tháng 9/2019, Thành từ Hòa Bình vào TP.Vũng Tàu hành nghề cho vay lãi nặng. Khi có người hỏi vay tiền, Thành yêu cầu “con nợ” phải chấp nhận điều kiện đóng lãi suất từ 20-30% trên một hợp đồng vay, phải trả góp tiền vay gốc theo từng ngày cùng với lãi suất. Từ những tài liệu, sổ sách Thành giao nộp, cơ quan Công an đã xác định trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến nay, Thành đã cho khoảng 50 người tại TP. Vũng Tàu vay nợ với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã mời, làm việc được với 17 trường hợp vay tiền của Nguyễn Tiến Thành để củng cố hồ sơ vụ án và xử lý theo quy định pháp luật. (An Bình)

Trộm máy may

Ngày 27/12, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng Trần Văn Phương (35 tuổi, trú tại Long Thành, Đồng Nai) và Nguyễn Đức Thạch (32 tuổi, trú tại xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại Công ty Greentech Headgear thuộc KCN Sonadezi, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức xảy ra mất trộm, tài sản bị mất là 5 chiếc máy may hiệu Juki (tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng). Sau khi nhận được trình báo của công ty, cơ quan công an đã tiến hành truy xét và đưa 2 đối tượng Phương và Thạch về trụ sở để làm việc, tại đây 2 đối tượng khai nhận là nhân viên bảo trì điện của công ty, lợi dụng sơ hở đã ra tay trộm cắp. (Ngô Huy)