AN NINH - TRẬT TỰ - NGÀY 22/12/2019

Cố ý gây thương tích

Ngày 22/12, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, các đối tượng tên Lộc, Tú và Tâm (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến nhà anh Nguyễn Duy Huy (SN 1992) tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc để đòi nợ 20 triệu đồng thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, 10 đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến nhà anh Duy đập phá tài sản và chém ông Cao Hoàng Khanh (SN 1963, trú tại huyện Xuyên Mộc, đang có mặt tại nhà anh Huy) bị thương ở tay. (Phước An)

Tàng trữ và sử dựng trái phép chất ma túy

Ngày 22/12, Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ đối tượng Đỗ Xuân Dũng (27 tuổi, trú tại quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) và 9 người có liên quan để điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Rạng sáng 22/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an phường 10 tiến hành kiểm tra một căn biệt thự trên địa bàn và phát hiện hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, có 10 đối tượng (7 nam, 3 nữ) đang lưu trú, thu giữ tại hiện trường 4 viên ma túy tổng hợp. Qua test nhanh, 10 đối tượng trong nhóm đều dương tính với chất ma túy. (Huy Na)

* Ngày 22/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Sơn (SN 1996, quê Long An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại một quán cà phê thuộc tổ 1, KP.Hải Bình, TT.Long Hải, huyện Long Điền, lực lượng PC04 phối hợp với Công an TT.Long Hải bắt quả tang Sơn đang tàng trữ 1 gói nilon chứa ma túy đá. (Nguyễn Văn)

Xe máy tông vào đuôi xe tải, 1 người tử vong

Ngày 22/12, Công an huyện Châu Đức điều tra vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, xe mô tô biển số 72F1-64668 do anh C.V.N. (SN 1994, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 56 hướng từ TP.Bà Rịa đi TP.Long Khánh. Khi đến đoạn đường thuộc Km22+500 thì tông vào đuôi xe tải biển số 72C-06858 đang đậu sát mép đường bên phải cùng chiều phía trước. Hậu quả vụ va chạm khiến anh N. tử vong. (Lê Nguyễn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 22/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà anh Đỗ Cao Sơn (SN 1990), ở đường 30/4, TP.Vũng Tàu. Theo trình bày của bị hại, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào nhà anh Sơn trộm 1 xe máy, 1 ĐTDĐ và 1 bóp da bên trong có 5 triệu đồng tiền mặt. (Trí Nhân)

Chiếm đoạt tài sản

Ngày 22/12, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Mai Thị Bích Nga (SN 1996, trú tại huyện Long Điền) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 12/2019, Nga được giao thu tiền trả góp khách hàng của Công ty Thế giới di động, chi nhánh xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Nga nhận tiền và xuất biên nhận thu hộ rồi vào phần mềm quản lý khách hàng hủy hóa đơn để chiếm đoạt số tiền hơn 24 triệu đồng. (Nguyễn Anh)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 22/12, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đã vận động đối tượng Bùi Hoàng Trung (SN 1987, trú tại huyện Xuyên Mộc) ra đầu thú về hành vi đánh bạc. Trước đó, Trung cùng nhiều đối tượng khác đánh bạc trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Sau khi vụ đánh bạc bị lực lượng chức năng phát hiện, Trung bỏ trốn, nên Phòng PC02 phải ra quyết định truy nã. (Sơn Khê)