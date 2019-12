AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 19/12/2019

Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ hình sự đối với Phạm Minh Dũng (SN 1987, trú tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vào lúc lúc 21 giờ ngày 18/12, tại hẻm 121 Bacu, phường 4, TP.Vũng Tàu, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu phát hiện đối tượng Dũng đang lưu thông trên chiếc xe máy hiệu SH có biểu hiện nghi vấn liền tiến hành kiểm tra, phát hiện Dũng đang tàng trữ 1 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất bột màu trắng (Dũng nhận là ma túy tổng hợp dạng khay) và 10 viên nén hình lục giác màu xanh (Dũng nhận là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc). Làm việc với cơ quan Công an, Dũng khai nhận số ma túy trên được y mang đi bán cho con nghiện, nhưng chưa kịp giao dịch thì bị Công an phát hiện bắt giữ. (Nguyễn Ngân)

* Cùng ngày, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Hào (SN 1985, quê Quảng Trị) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại tổ 5, KP.Trảng Cát, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ, lực lượng Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Hắc Dịch bắt quả tang Hào đang tàng trữ 3 gói ma túy đá và 2 tép Heroin. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 19/12, Công an huyện Châu Đức điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh, anh Giáo Văn Tiến (SN 1994, trú tại huyện Châu Đức) trên đường đi làm về đến khu vực cầu Bình Giã, xã Bình Giã, huyện Châu Đức thì bị 4 đối tượng lạ mặt chặn xe đánh phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

* Cùng ngày, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo xác minh được biết, ông Nguyễn Hùng (SN 1972, trú tại huyện Xuyên Mộc) đến nhà ông Trần Thế Ba (SN 1970) tại KP.Láng Sim, TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, ông Ngô Như Hà (SN 1972, trú tại huyện Xuyên Mộc) đang ở nhà ông Ba chạy ra can ngăn thì bị ông Hùng đánh vào mắt gây thương tích, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Mắt TP.Hồ Chí Minh. (Trí Nhân)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 19/12, Công an TX.Phú Mỹ tiến hành điều tra Trịnh Hoài Nam (SN 1994, quê Cà Mau) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, Nam đăng trên Facebook nhận làm tất cả các loại bằng lái xe và các giấy tờ khác, sau đó chiếm đoạt của 2 người tại TX.Phú Mỹ với số tiền hơn 4 triệu đồng. (Sơn Khê)

Trộm điện thoại

Ngày 19/12, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thành Trung (SN 1987, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của bị hại, lợi dụng nhà anh Lê Văn Long (SN 1987), ấp Bình Hòa, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc không khóa cửa, nên Trung đã đột nhập trộm 3 ĐTDĐ. (Lê Nguyễn)