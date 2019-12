AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 17/12/2019

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 17/12, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Bùi Xuân Việt (SN 1988, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại hẻm 15 Nguyễn Tri Phương, TP.Vũng Tàu lực lượng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 bắt quả tang Việt đang mua bán ma túy cho con nghiện. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp. (Sơn Khê)

Dùng clip nóng tống tiền

Ngày 17/12, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý Vũ Thị Huyền Trang (SN 2000, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Trang và ông D.V.N (SN 1949, trú tại huyện Long Điền) có quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, Trang đe dọa sẽ tung những hình ảnh và clip nhạy cảm của 2 người lên mạng để tống tiền ông N. Ông N. đã đưa cho Trang 2 lần với số tiền 17 triệu đồng. Tuy nhiên, lần thứ 3 Trang hẹn ông N. tại trước khu vực siêu thị Co.op Mart để đưa thêm 20 triệu đồng thì bị bắt quả tang. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 17/12, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thành Trung (SN 1987, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của bị hại, Trung đã đột nhập vào nhà anh Lê Văn Long (SN 1987) ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc trộm 2 ĐTDĐ. (Phước An)

Đá gà

Ngày 17/12, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ xử lý Phan Minh Chuyện (SN 1990, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi đánh bạc. Theo hồ sơ, tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ lực lượng Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang Chuyện cùng nhiều đối tượng khác đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Tang vật thu giữ 2 con gà và hơn 2 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Khám phá nhanh vụ trộm cắp xe máy

Ngày 17/12, Công an TP.Vũng Tàu tiến hành điều tra, xử lý đối tượng Bùi Thanh Nam (26 tuổi, HKTT: phường 11, TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình báo của anh Lương Khương (ngụ phường 8, TP.Vũng Tàu), vào khoảng 11 giờ ngày 13/12, anh Khương chạy xe máy hiệu Honda Airblade, biển số 72C1-451.79 đến chỗ làm việc tại nhà số 212/2K đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu. Do sơ suất, anh Khương không rút chìa khóa ra khỏi xe, mà đi thẳng vào bên trong làm việc. Ít phút sau, anh Khương quay ra thì chỉ kịp nhìn thấy các đối tượng lấy cắp xe máy của anh rồi tẩu thoát. Anh Khương đã đến cơ quan Công an trình báo.

Qua hệ thống camera giám sát trong khu vực ở địa điểm trên, căn cứ vào đặc điểm nhận dạng của các đối tượng nghi vấn, lực lượng Công an đã mời Bùi Thanh Nam đến làm việc vào ngày 16/12. Nhưng đến chiều ngày 17/12, tại Công an TP.Vũng Tàu, qua đấu tranh khai thác, Bùi Thanh Nam mới chịu thú nhận y và 1 đối tượng tên Chiến (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đã thực hiện vụ trộm xe của anh Khương. Hiện, Công an TP.Vũng Tàu đang truy tìm đối tượng tên Chiến để xử lý theo quy định; đồng thời, kêu gọi đối tượng Chiến nhanh chóng đến cơ quan Công an đầu thú, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. (An Bình)