Ghi dấu chiến công oanh liệt

Tượng đài chiến thắng Bình Giã (Quốc lộ 56, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) là nơi ghi dấu trang sử hào hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Bức phù điêu thể hiện sự phối hợp chiến đấu và chiến thắng trong chiến dịch Bình Giã của quân và dân ta.

Bình Giã là căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ - Ngụy trong chiến tranh đặc biệt. Cuối năm 1964, bộ đội chủ lực miền phối hợp với bộ đội và du kích địa phương tổ chức chiến dịch Bình Giã và giành được thắng lợi vang dội, góp phần quan trọng phá sản chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ - Ngụy. Cụ thể, lực lượng quân giải phóng đã tiêu diệt 1.700 tên địch, trong đó có 60 cố vấn Mỹ, 50 sĩ quan ngụy; bắt sống 293 tên, trong đó có 3 cố vấn Mỹ; phá hủy 45 xe các loại, loại khỏi vòng chiến đấu 56 máy bay; thu trên 1.000 súng các loại; 100 máy thông tin và nhiều quân trang quân dụng.

Chiến thắng Bình Giã có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với cách mạng miền Nam, chứng minh tính đúng đắn về đường lối cách mạng miền Nam của Đảng; chứng tỏ sự trưởng thành của quân đội ta về chiến thuật, chiến dịch và nghệ thuật chỉ đạo tác chiến; tạo bước ngoặt so sánh lực lượng trên chiến trường có lợi cho ta, bất lợi cho địch. Bên cạnh đó, Chiến thắng Bình Giã còn có ý nghĩa chính trị to lớn ở trong và ngoài nước. Quan trọng hơn nữa là tăng thêm niềm tin tất thắng của toàn dân, toàn quân ta, từ đó tiếp tục vượt qua mọi khó khăn gian khổ, vươn lên giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vào ngày 30/4/1975.

Để ghi dấu chiến công vang dội trong kháng chiến chống Mỹ trên vùng đất BR-VT, lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh đã xây dựng tượng đài Chiến thắng Bình Giã. Khuôn viên Tượng đài rộng 20.000m2, gồm vườn hoa, khu tượng đài, Đền thờ và các công trình phụ... Thân tượng cao 26m, màu ghi sáng, đặt trên bệ đá hoa cương đen cao 3m. Hình ảnh 3 bàn tay nắm chặt đốc lê, phía trên là 3 lưỡi lê vươn lên nền trời xanh tượng trưng cho ba thứ quân và ba mũi giáp công trong chiến thắng Bình Giã. Hai bên tượng đài là 2 bức phù điêu (dài 7m, cao 3m) được ghép từ hàng ngàn mảnh gốm màu Bát Tràng, tượng trưng cho nghệ thuật quân sự, phối hợp chiến đấu và chiến thắng trong chiến dịch Bình Giã.

Ngày nay, Tượng đài chiến thắng Bình Giã là một trong những điểm tham quan du lịch, giáo dục tư tưởng và lòng yêu nước của thế hệ trẻ. Ghé thăm Tượng đài chiến thắng Bình Giã, du khách sẽ hiểu rõ về chiến dịch Bình Giã lịch sử đã góp phần giải phóng vùng nông thôn Châu Đức, Long Đất, Xuyên Mộc, khơi gợi lại một chặng đường đầy máu lửa và gian khổ của quân và dân ta trong đấu tranh thống nhất đất nước.

Bài, ảnh: MINH NHÂN