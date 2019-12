Thực hiện đồng bộ các giải pháp, không để giá heo leo thang

Trước tình hình giá thịt heo biến động liên tục theo chiều hướng tăng, kéo theo giá thực phẩm khác cũng tăng theo, cấp bách tìm các giải pháp bình ổn giá, cũng như bảo đảm nguồn cung là cần thiết, nhất là khi dịp Tết Nguyên đán Canh Tý -2020 đã cận kề. Phóng viên báo BR-VT đã có cuộc trao đổi với ông Trương Văn Thôi, Phó Giám đốc Sở Công thương.

● Phóng viên: Nguồn cung thịt heo hiện nay có đủ đáp ứng nhu cầu thị trường không, thưa ông?

- Ông Trương Văn Thôi: Hiện nay, do tình hình dịch tả heo châu Phi diễn ra trên cả nước nói chung và tỉnh BR-VT nói riêng nên dẫn đến nguồn cung thịt heo sụt giảm. Trong đợt dịch tả heo châu Phi, theo số liệu của Sở NN-PTNT công bố, toàn tỉnh có hơn 36 ngàn con với tổng trọng lượng đã tiêu hủy hơn 2 triệu kg. Qua thống kê sơ bộ, tổng số lượng heo toàn tỉnh hiện vẫn còn khoảng 370-380 ngàn con. Với lượng heo này cơ bản phục vụ đủ nhu cầu của người dân trong dịp Tết. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã làm việc với các DN, siêu thị… và được biết họ cũng đã có kế hoạch dự trữ nguồn hàng thịt heo, đồng thời cam kết sẽ đáp ứng đủ nguồn cung cho thị trường.

Tuy nhiên, giá thịt heo sẽ tiếp tục biến động trong những ngày tới, nhất là vào thời điểm cận Tết. Nguyên nhân là do nguồn cung ứng heo tại Việt Nam và các nước lân cận, nhất là lượng heo từ Trung Quốc cũng đang giảm mạnh vì bị ảnh hưởng do dịch tả heo châu Phi. Thêm vào đó, vào dịp Tết, nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao khiến giá cả tăng theo. Tính đến cuối tuần qua, giá heo hơi tại khu vực Đông Nam Bộ, trong đó có BR-VT giao động ở mức 88.000-92.000 đồng/kg, tăng 50.000 đồng/kg so với đầu tháng 10. Mặc dù, các DN chăn nuôi heo đang cố gắng duy trì nguồn cung bình thường, tuy nhiên do nhu cầu lớn, nguồn heo trong dân sụt giảm mạnh nên thị trường thịt heo vẫn biến động mỗi ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến bữa ăn của mỗi người dân.

Người dân mua thịt heo tại siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu.

● Vậy theo ông, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp bình ổn thị trường có giúp hạn chế tình trạng giá thịt heo leo thang dẫn đến các thực phẩm khác cũng “ăn theo” để tăng giá?

Trước tình hình thị trường thịt heo đang biến động, ngành Công thương đã tham mưu UBND tỉnh bàn hành văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường mặt hàng thịt heo trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Công thương phối hợp với Sở NN-PTNT và các địa phương theo dõi sát diễn biến của dịch tả heo châu Phi để chủ động có phương án đảm bảo nguồn cung thịt vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Sở tiếp tục phối hợp với các sở, ngành triển khai các giải pháp trong tình huống nguồn cung giảm, giá tăng như: Theo dõi sát thị trường thịt heo và thực phẩm thay thế như thịt gia cầm và gia súc khác để báo cáo Bộ Công thương xem xét, bổ sung nguồn cung từ nhập khẩu. Cụ thể, sở đã làm việc với các DN lớn như: Siêu thị, cửa hàng tiện lợi lớn về việc dự trữ nguồn hàng, khuyến khích DN tăng cường nhập khẩu thịt heo và tổ chức kích cầu thị trường thịt heo đông lạnh, bình ổn giá thị trường; kích cầu các mặt hàng thay thế (thịt gia cầm, rau củ quả). Đồng thời tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng các mặt hàng thay thế thịt heo như thịt bò, thịt gà, thịt vịt để giảm áp lực về nguồn cung cũng như giá thịt heo.

Ngoài ra, Sở Công thương tiếp tục tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các mặt hàng không đảm bảo chất lượng, trong đó có thịt heo. Phối hợp với các cơ quan chức năng và Cục Quản lý thị trường kiểm tra, giám sát việc mua bán, trao đổi heo hơi trên địa bàn tỉnh, không để lây lan mầm bệnh, chống đầu cơ, tích trữ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giám sát chặt chẽ nguồn cung thịt heo vào các chợ trên địa bàn tỉnh, không để heo bị nhiễm bệnh lưu thông trên thị trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tuyên truyền, vận động các hộ, trang trại chăn nuôi heo, hạn chế xuất ra ngoài tỉnh để đảm bảo nguồn cung phục vụ người dân trong tỉnh.

ĐÔNG HIẾU (Thực hiện)