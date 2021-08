Nông dân xã An Nhứt phấn khởi vì vụ lúa Hè thu được mùa, được giá

Hiện nay, nông dân xã An Nhứt, huyện Long Điền đang thu hoạch 425ha lúa vụ Hè thu, chủ yếu là lúa Đài thơm 8, Nàng hoa 9, OM 5451…, năng suất khoảng 6 tấn/ha.

Nông dân xã An Nhứt (huyện Long Điền) thu hoạch lúa vụ Hè thu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Tường Thành, Phó Chủ tịch UBND xã An Nhứt cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, địa phương đã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Hè thu, dự kiến đến giữa tháng 9/2021 sẽ hoàn tất. Chính quyền xã cũng yêu cầu nông dân thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thương lái (có giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PRC trong thời hạn 72 giờ) vào tận ruộng thu mua lúa chở thẳng về nhà máy, vừa bảo đảm thông thương vừa bảo đảm phòng, chống dịch.

Lúa thu hoạch đang được thương lái thu mua tại ruộng với giá trung bình 6.300 đồng/kg, cao hơn vụ Hè thu năm ngoái 500 đồng/kg. Với giá này, nông dân có lãi hơn 25 triệu đồng/ha. Theo các nông dân xã An Nhứt, vụ lúa Hè thu năm nay được mùa được giá, góp phần tiếp thêm nguồn lực để người dân an tâm phòng chống dịch bệnh, bđảm ảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Long Điền khi dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Lúa được đóng bao để thương lái thu mua và chở thẳng về nhà máy, vừa đảm bảo thông thương vừa bảo đảm phòng, chống dịch.

Được biết, vụ Hè thu 2021, toàn huyện Long Điền gieo trồng gần 1.000ha lúa, tập trung chủ yếu ở các xã An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG